Declan Rice, milieu de terrain d'Arsenal et de l'équipe nationale d'Angleterre, a solidement établi sa place parmi l'élite du football mondial grâce à sa haute technicité et ses capacités de leadership. En raison de ses performances constantes ces dernières années, le joueur de 25 ans est reconnu non seulement comme le moteur de son équipe, mais aussi comme l'un des principaux prétendants au prestigieux Ballon d'Or. C'est ce qu'indique Goal.com dans un article.

L'ancien milieu d'Arsenal Stefan Schwarz a souligné dans une interview accordée à Goal.com que Declan Rice est déjà devenu un joueur de « classe mondiale ». Selon lui, la force principale du footballeur anglais réside non seulement dans son talent individuel, mais aussi dans sa capacité à améliorer le jeu de ses coéquipiers sur le terrain. Cette qualité est considérée comme l'une des caractéristiques les plus rares du football moderne.

Leadership et influence collective

Rejoint Arsenal en 2023 en provenance de West Ham pour un montant record de 105 millions de livres sterling, Declan Rice est rapidement devenu un élément indispensable de l'équipe de Mikel Arteta. Sa discipline sur le terrain, sa précision dans la récupération du ballon et son activité dans l'organisation des attaques ont propulsé le jeu des « Gunners » vers un nouveau niveau. Selon Stefan Schwarz, Rice ne joue pas seulement pour lui-même, mais pousse ses partenaires à mieux jouer grâce à son leadership et ses capacités de communication.

Declan Rice ne cache pas sa soif de trophées tout au long de sa carrière. Après avoir remporté la Conference League avec West Ham, le joueur ambitionne de triompher dans les tournois les plus prestigieux comme la Premier League et la Champions League avec Arsenal. Les experts prédisent que son ambition et sa régularité seront des facteurs décisifs dans la course au Ballon d'Or.

Comparaisons avec les légendes

L'ancien international anglais Peter Reid a également exprimé une haute opinion de Declan Rice. Il a placé la jeune star au même niveau que la légende du football anglais Bryan Robson. Reid a souligné que Rice possède une influence immense sur le terrain et que son style de jeu incarne les meilleurs aspects des grands milieux de terrain du passé. Il est actuellement considéré comme le principal candidat pour succéder à Harry Kane au capitanat de l'équipe nationale.

Si Declan Rice remporte la Coupe du Monde en Amérique du Nord avec l'équipe d'Angleterre, la probabilité qu'il soit nommé meilleur joueur du monde augmentera considérablement. Actuellement, il se distingue non seulement par ses actions défensives, mais aussi par sa capacité à marquer des buts et à délivrer des passes décisives dans les moments cruciaux. Cela fait de lui l'exemple idéal du milieu de terrain « box-to-box » moderne.

Pour les fans de football ouzbeks, suivre le jeu de footballeurs universels comme Declan Rice suscite un grand intérêt. Dans les matchs de la Premier League, marqués par leur rythme rapide et leurs duels physiques, Rice se distingue par son endurance. Chaque action d'Arsenal sous son impulsion définit les chances de l'équipe dans la course au titre.