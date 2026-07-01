Baisse de forme inexplicable pour Phil Foden : Aston Villa sera-t-il le salut de la star ?

Phil Foden, le talentueux milieu de terrain de Manchester City et de l'équipe nationale d'Angleterre, affiche récemment un niveau bien inférieur à ses standards. Autrefois reconnu comme l'un des meilleurs jeunes joueurs au monde, il a aujourd'hui perdu sa place de titulaire. Selon les experts, cette stagnation dans sa carrière pourrait le contraindre à changer de club. C'est ce que rapporte Goal.com.

L'ancien footballeur Tony Cascarino a souligné dans une interview accordée à Goal.com qu'un transfert vers Aston Villa serait une opportunité fantastique pour Phil Foden. Selon lui, le fait d'être cloué sur le banc de touche à Manchester City éteint le potentiel du talentueux playmaker. Le club de Birmingham est actuellement dans une phase de forte croissance et Foden pourrait y redevenir un leader.

Aston Villa prévoit de générer des fonds importants en vendant sa jeune star Morgan Rogers. Selon les informations, le prix de transfert de Rogers a été fixé à 130 millions de livres sterling. Si ce transfert se concrétise, Unai Emery disposera de fonds suffisants pour acquérir un joueur créatif de haut niveau comme Phil Foden.

Stagnation de carrière et besoin d'un nouveau défi

Phil Foden n'a réussi à marquer que 10 buts lors de la saison 2025-26, un résultat loin des attentes pour un joueur de son calibre. Plus regrettable encore, en raison de ce déclin, il a été écarté de la liste de l'équipe nationale d'Angleterre pour la Coupe du Monde. Cascarino a qualifié l'état actuel du joueur de « mouvement dans la direction opposée ».

« Phil Foden a commencé sa carrière comme un jeune talent et a progressivement intégré l'équipe type. Mais maintenant, tout s'inverse : il est passé de titulaire à remplaçant. Pour un joueur de son âge, il est crucial de jouer chaque semaine et de faire ses preuves. Un club ambitieux comme Aston Villa pourrait lui redonner cette passion », déclare Cascarino.

Bien que quitter Manchester City, le club où il a grandi, puisse être émotionnellement difficile pour Phil Foden, cela pourrait devenir une nécessité pour sa croissance professionnelle. Si la situation ne s'améliore pas sous un nouvel entraîneur, un transfert vers une autre équipe forte de la Premier League pourrait certainement revitaliser sa carrière.

Pour l'instant, ni la direction de Manchester City ni le joueur lui-même n'ont fait de déclaration officielle concernant un transfert. Cependant, sur les réseaux sociaux, les supporters d'Aston Villa discutent déjà de l'arrivée de Foden. Si toutes les conditions financières et sportives sont réunies, ce transfert pourrait devenir l'un des événements les plus retentissants du prochain été.