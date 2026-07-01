L'équipe nationale de Norvège, qui fait sensation dans le monde du football, s'est qualifiée pour les huitièmes de finale de la Coupe du Monde. Cependant, la star de l'équipe, Erling Haaland, s'est montré étonnamment prudent avant le choc contre le prochain adversaire, le Brésil. L'attaquant de Manchester City estime que les chances de son équipe d'accéder au tour suivant sont très faibles. C'est ce que rapporte Goal.com dans son article.

L'équipe nationale de Norvège a poursuivi son parcours dans le tournoi en s'imposant 2-1 contre la Côte d'Ivoire lors des 1/32e de finale. À la 86e minute, c'est Erling Haaland qui a marqué le but décisif sur une passe de Patrick Berg, offrant la victoire aux Scandinaves. Cette victoire signifie que la Norvège a remporté trois de ses quatre matchs dans le tournoi, mais un véritable défi les attend désormais.

Lors d'une interview après le match, Erling Haaland est revenu sur le niveau du futur adversaire. Selon Goal.com, l'attaquant a répondu brièvement et sèchement à une question sur les chances de la Norvège face au Brésil : « Très faibles ». Selon lui, l'équipe est heureuse d'avoir atteint les huitièmes de finale, mais il faut rester réaliste.

Course aux records et aux meilleurs buteurs

Erling Haaland prouve une fois de plus qu'il est dans une forme étincelante lors de ce tournoi. Son but contre la Côte d'Ivoire était son cinquième du championnat. Actuellement, il n'est qu'à un seul but derrière des stars comme Lionel Messi et Kylian Mbappe dans la course au « Soulier d'Or ». Un résultat impressionnant pour le premier tournoi international de Haaland.

Selon les statistiques, Erling Haaland affiche une efficacité rarement vue dans le football international. Il a réussi à marquer 60 buts en 53 matchs sous le maillot de la Norvège. À titre de comparaison, Kylian Mbappe a fallu 100 matchs pour atteindre 60 buts, et Lionel Messi 122 rencontres. Ce chiffre confirme à nouveau à quel point Haaland est un attaquant redoutable.

La vision optimiste du capitaine

Si l'attaquant de l'équipe est prudent, le capitaine de la Norvège, Martin Odegaard, est d'humeur différente. Le meneur de jeu d'Arsenal a montré que le moral de l'équipe était au sommet en exécutant les traditionnels « applaudissements vikings » avec les supporters après la victoire. Il a souligné que le football est riche en surprises et que tout adversaire peut être battu.

« Ce sera un match très difficile, mais tout est possible au football. Nous voulons continuer à rêver et à prendre du plaisir. Essayons. Nous devons bien nous préparer et profiter de ces moments », a déclaré Martin Odegaard aux journalistes. Selon lui, le statut d'outsider permet à l'équipe de jouer sans pression supplémentaire.

Le huitième de finale entre la Norvège et le Brésil attirera sans aucun doute l'attention des fans de football du monde entier. La question de savoir si le jeu discipliné des Scandinaves et le talent individuel de Haaland pourront résister à l'effectif étoilé des « pentacampeons » devient l'un des enjeux majeurs du tournoi. Les passionnés de football ouzbeks attendent également ce duel avec un grand intérêt.