Le Real Madrid prépare une offre record pour Michael Olise

Le Real Madrid prévoit une nouvelle acquisition retentissante lors du mercato estival. Selon la presse espagnole, les « Merengues » seraient prêts à débourser plus de 200 millions d'euros pour la star du Bayern Munich, Michael Olise.

D'après El Debate, l'offre principale pourrait s'élever à 180 millions d'euros, avec 33 millions d'euros supplémentaires sous forme de bonus. Ainsi, la valeur totale de l'opération atteindrait 213 millions d'euros.

Olise pourrait devenir le deuxième joueur le plus cher de l'histoire du football

Si ce transfert de 213 millions d'euros se concrétise, Michael Olise deviendrait le deuxième joueur le plus cher de l'histoire du football.

Le record actuel appartient à Neymar, transféré du FC Barcelone au PSG en 2017 pour 222 millions d'euros. Cependant, les chiffres circulant concernant Olise varient selon les sources.

Notamment, d'autres rapports basés sur le journal SPORT indiquent que le Real prépare une offre de 223 millions d'euros, composée de 190 millions d'euros fixes et 33 millions d'euros de bonus. Si ce montant est confirmé, Olise pourrait battre le record de Neymar. Pour l'instant, les deux versions restent des informations de transfert non confirmées officiellement.

L'option Alvarez a échoué

Selon les rapports, le Real avait initialement tenté de recruter l'attaquant de l'Atlético de Madrid, Julián Álvarez.

Cependant, après l'échec des négociations dans cette direction, la direction du club a concentré son attention sur Olise. La vitesse du joueur français sur l'aile, ses capacités en un contre un et sa vision de jeu en font la cible prioritaire du Real.

L'ailier de 24 ans a rejoint le Bayern Munich en provenance de Crystal Palace à l'été 2024. Son contrat actuel avec le club munichois court jusqu'au 30 juin 2029.

Le Bayern ne souhaite pas vendre Olise

Le plus grand obstacle à ce transfert reste la position ferme du Bayern Munich.

Le président du club, Herbert Hainer, a clairement indiqué qu'il n'y avait aucun plan pour vendre Olise. Il a précisé que la direction du Real n'avait pas contacté le Bayern et n'avait entamé aucune négociation avec le joueur ou ses représentants.

« Si Florentino Pérez prépare une offre, il peut s'épargner cet effort. Nous ne voulons pas vendre Michael Olise », a déclaré Hainer.

C'est pourquoi il n'est pas garanti qu'une offre dépassant les 200 millions d'euros suffise à convaincre le club munichois de s'asseoir à la table des négociations.

Trois joueurs pourraient être mis sur le marché

Le rapport d'El Debate indique également que le Real serait prêt à se séparer de plusieurs joueurs pour financer ce transfert colossal.

La source mentionne la possibilité de vendre les joueurs suivants :

Álvaro Carreras ;

Dean Huijsen ;

Eduardo Camavinga.

Les Madrilènes prévoiraient de récolter environ 120 millions d'euros grâce à la vente de ces trois joueurs. Cependant, aucune offre officielle ni déclaration du club n'a été publiée à ce sujet.

La vente de Camavinga, en particulier, pourrait être une décision surprenante pour les supporters. Le milieu de terrain français est considéré comme un joueur clé en raison de sa polyvalence et de sa jeunesse.

Le Real renouvelle son effectif en profondeur

Le club madrilène a entamé une restructuration majeure de son équipe lors de ce mercato estival.

Les sources officielles du Real ont annoncé les transferts d'Ibrahima Konaté, Bernardo Silva et Marc Cucurella. Un accord pour Denzel Dumfries a également été rapporté dans la presse espagnole.

De plus, José Mourinho a été nommé entraîneur du Real. Le technicien portugais a signé un contrat jusqu'à l'été 2029 et doit commencer à travailler avec l'équipe le 13 juillet.

Le transfert reste au stade de la rumeur

Bien que diverses sources évoquent des sommes importantes pour Olise, ni le Real ni le Bayern n'ont confirmé l'envoi d'une offre officielle.

Au contraire, la direction du club munichois insiste sur le fait qu'elle ne vendra pas le joueur. Par conséquent, il convient d'aborder les informations concernant un transfert de 213 ou 223 millions d'euros avec prudence.

Cependant, si le Real formule une offre officielle, la lutte pour Michael Olise pourrait devenir l'événement majeur du mercato estival.