Le club italien de Milan a réalisé son premier transfert majeur sous la direction du nouvel entraîneur Ruben Amorim. L'équipe a officiellement annoncé la signature de l'attaquant du Paris Saint-Germain et international portugais Goncalo Ramos. Cet accord est enregistré comme l'achat le plus cher de l'histoire du club. C'est ce que rapporte Goal.com.

Selon les informations de Goal.com, Milan a dépensé environ 70 millions d'euros (60 millions de livres) pour l'avant-centre de 25 ans. Ramos a signé un contrat à long terme courant jusqu'en 2031. Cette étape témoigne de la volonté sérieuse de la direction de Milan de reconstruire l'équipe et de revenir au sommet après les échecs de la saison dernière.

Avec ce transfert, les Rossoneri battent leur précédent record. Jusqu'à présent, l'achat le plus cher du club était Rafael Leao, acquis au Lille en 2019 pour 42 millions de livres. Désormais, Goncalo Ramos devient le joueur le plus coûteux de l'histoire de Milan.

Expérience et accomplissements du nouvel attaquant

Goncalo Ramos s'est fait connaître du grand public lors de la Coupe du Monde 2022 avec son triplé contre la Suisse. Formé aux académies d'Olhanense et de Benfica, l'attaquant a également été efficace lors de son passage à Paris. Sous les couleurs du Paris Saint-Germain, il a disputé 131 matchs et marqué 45 buts.

Durant sa carrière en France, Ramos a remporté trois fois le championnat de Ligue 1 et deux fois la Ligue des Champions, prouvant ainsi sa mentalité de gagnant. Il est désormais attendu pour appliquer cette expérience dans les joutes de la Serie A.

Ruben Amorim a signé un contrat de deux ans avec Milan le mois dernier. Le budget important alloué pour Ramos montre que les propriétaires du club ont une confiance totale en l'ancien coach de Manchester United et sont prêts à lui fournir les ressources nécessaires. Ramos doit devenir la force offensive principale pour les sept fois champions d'Europe.

L'attaquant portugais, alliant puissance physique et compétence technique, est espéré pour mener la ligne d'attaque de Milan. L'objectif principal de l'équipe est de reconquérir les premières places de la Serie A et de s'imposer à nouveau dans les tournois les plus prestigieux d'Europe.