Une nouvelle ère commence dans le secteur de l'énergie : désormais, de simples rails de chemin de fer peuvent se transformer en d'immenses centrales électriques. La startup suisse Sun-Ways a testé avec succès une technologie d'installation de panneaux solaires spéciaux afin d'utiliser efficacement l'espace entre les voies ferrées. Cette innovation permet de produire de l'énergie propre sans occuper de terrains supplémentaires. C'est ce qu'indique Ixbt.com dans son article.

La particularité du nouveau système réside dans le fait que les panneaux photovoltaïques sont installés entre les rails standard sans entraver le mouvement des trains. L'électricité produite peut être injectée dans le réseau général, alimenter des gares et terminaux à proximité, ou même alimenter le train en mouvement. Cela contribue à accroître l'autonomie du système de transport.

Installation rapide et sécurité élevée

Joseph Scuderi, fondateur de Sun-Ways, a souligné que le projet a donné les résultats attendus en termes de sécurité et d'efficacité. Selon ixbt.com, bien que plus de 11 000 trains soient passés sur ces panneaux pendant les tests, la stabilité des dispositifs et la sécurité du trafic ferroviaire n'ont pas été compromises. Les panneaux sont fixés aux rails via un système de « verrouillage » spécial.

Le processus d'installation repose également sur une solution hautement technologique. Une machine spéciale, développée en collaboration avec la société Scheuchzer AG, est capable de poser jusqu'à 300 mètres de panneaux solaires par heure. Plus de 500 panneaux peuvent être installés entre les rails en une seule journée de travail. Cette méthode est beaucoup plus rapide et économique que la construction de fermes solaires traditionnelles.

Efficacité énergétique et avantages

En ce qui concerne les spécifications techniques, chaque panneau mesure environ 2 mètres de long et fournit une puissance de 380 W. Le volume de travail d'une seule journée permet d'installer des panneaux ayant une capacité de production totale de 190 kW. Voici les principaux avantages de cette technologie :

Aucun besoin d'acheter ou d'aménager de nouvelles surfaces terrestres ;

Utilisation double de l'infrastructure existante (voies ferrées) ;

Absence de coûts de conception ou de renforcement de structures de bâtiments ;

Impact minimal sur l'environnement.

Pour des pays comme l'Ouzbékistan, qui bénéficient de nombreux jours ensoleillés et d'un vaste réseau ferroviaire, cette technologie pourrait être très prometteuse à l'avenir. Alors que l'attention portée aux sources d'énergie renouvelables s'intensifie dans notre pays, l'utilisation des lignes ferroviaires à des fins énergétiques augmenterait sans aucun doute considérablement l'efficacité économique.

Actuellement, Sun-Ways travaille à l'expansion de ce projet et à son déploiement sur le marché international. Si cette technologie se popularise à l'échelle mondiale, des milliers de kilomètres de voies ferrées à travers le monde deviendront des sources d'énergie verte.