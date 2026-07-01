Behruz Karimov sur les offres européennes et son rêve du Real Madrid

L'équipe nationale d'Ouzbékistan est rentrée au pays après avoir terminé sa participation à la Coupe du Monde 2026. Lors de la cérémonie d'accueil des joueurs, le jeune défenseur de la sélection, Behruz Karimov, s'est confié aux médias sur les leçons tirées du Mondial et ses projets d'avenir.

Selon Karimov, le tournoi a permis aux joueurs ouzbeks d'évaluer leurs véritables capacités au niveau international. Il a également révélé l'intérêt de clubs issus des championnats majeurs d'Europe et d'autres ligues.

« Nous avons pris conscience de notre niveau »

Behruz Karimov a souligné que la Coupe du Monde a été une expérience cruciale pour l'équipe nationale d'Ouzbékistan.

« La Coupe du Monde a été un tournoi important pour nous. Nous avons pris conscience de notre niveau. Nous nous efforcerons de mieux performer et d'occuper des places dignes lors des prochains tournois », a déclaré le joueur.

Selon le jeune défenseur, les matchs du Mondial ont montré à l'équipe les aspects à améliorer face à des adversaires puissants.

Remerciements aux supporters et au Président

Karimov a exprimé sa gratitude envers tous les supporters qui ont soutenu l'équipe nationale pendant la Coupe du Monde.

« Nous remercions nos supporters qui ont cru en nous ainsi que notre Président », a déclaré le membre de la sélection.

L'Ouzbékistan a participé pour la première fois de son histoire à la phase finale de la Coupe du Monde. Bien que les résultats n'aient pas été à la hauteur des attentes, le Mondial a représenté une grande expérience et une opportunité pour les joueurs de s'illustrer sur la scène internationale.

Intérêt provenant des 5 grands championnats

D'après Behruz Karimov, ses services suscitent actuellement l'intérêt de clubs des 5 grands championnats d'Europe ainsi que d'autres ligues.

« Pour l'instant, il y a de l'intérêt provenant des 5 grands championnats et d'autres ligues. Nous allons les étudier avant de prendre une décision », a déclaré Karimov.

Auparavant, des informations avaient circulé selon lesquelles des clubs de la Premier League anglaise, de la Bundesliga allemande et de la Ligue 1 française suivaient le jeune joueur. Cependant, en raison de la concurrence sur le marché des transferts, les noms des clubs n'ont pas été divulgués.

Pour l'instant, il n'y a pas d'information sur une offre officielle ou un accord final. Par conséquent, le prochain club du joueur sera connu après l'examen de toutes les options.

Le plus grand rêve : jouer au Real Madrid

Karimov n'a pas caché son rêve de porter un jour les couleurs du Real Madrid. Toutefois, il a affirmé être conscient qu'il est nécessaire d'atteindre ce niveau étape par étape.

« Mon rêve est de jouer au Real Madrid. Mais on ne peut pas y aller directement maintenant. Je veux atteindre cet objectif en jouant d'abord dans d'autres ligues », a dit le joueur.

Ces paroles du jeune défenseur montrent que, parallèlement à ses grandes ambitions, il est prêt à développer sa carrière progressivement.

Le Mondial a ouvert de grandes portes à Karimov

Behruz Karimov a attiré l'attention des experts internationaux et des clubs grâce à ses performances lors de la Coupe du Monde. En particulier, son calme en défense, ses capacités physiques et sa maîtrise technique du ballon ont été positivement évalués.

Désormais, le joueur et ses représentants devront analyser les options reçues et choisir la voie la plus appropriée pour garantir un temps de jeu régulier et sa progression.

Le Real Madrid peut rester un rêve pour l'instant. Mais pour Behruz Karimov, qui s'est illustré au Mondial, les premières portes du football européen commencent déjà à s'ouvrir.