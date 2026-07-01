Tesla, dirigée par Elon Musk, a franchi une étape cruciale dans la réalisation de son vaste projet Terafab. Cette usine, destinée à la production de semi-conducteurs pour les besoins de l'IA spatiale et de la robotique, sera dirigée par Gary Szyan, un vétéran possédant 18 ans d'expérience chez Intel. C'est ce qu'indique la publication ixbt.com. rapport indique.

Gary Szyan a annoncé via son profil LinkedIn qu'il prendrait ses fonctions de directeur de Terafab à partir de juin 2026. Au cours de sa carrière chez Intel, il a dirigé une usine majeure en Arizona et a été responsable de la préparation des sites de production de puces basés sur le processus technologique 18A. Il a également dirigé les processus de production de masse pour les technologies 22 et 14 nanomètres.

Investissements milliardaires et objectifs stratégiques

Le projet Terafab impressionne le monde technologique par son ampleur. Selon les données de Tesla, 55 milliards de dollars d'investissement sont prévus pour la phase initiale. Si toutes les étapes sont achevées, l'investissement total pourrait atteindre 119 milliards de dollars. Grâce à ces fonds massifs, Tesla vise à créer sa propre base indépendante de semi-conducteurs.

L'usine servira non seulement les produits Tesla, mais aussi les technologies spatiales. Selon le plan, près de 80 % des produits fabriqués seront destinés aux centres de données (data-centers) orbitaux. Cela reflète les ambitions d'Elon Musk concernant la colonisation spatiale et l'expansion des réseaux mondiaux d'AI.

L'alliance Intel et Tesla

Dans ce projet, Intel agit comme le partenaire principal de Tesla. L'usine Terafab devrait produire des puces basées sur le processus technologique 14A le plus avancé d'Intel. Lip-Bu Tan, dirigeant d'Intel, a souligné les grandes attentes liées à ce partenariat, notant que la production de semi-conducteurs ne répond pas actuellement à la demande générée par l'AI.

Tesla mène également une politique agressive en matière de recrutement. Auparavant, des rapports indiquaient que l'entreprise attirait les ingénieurs leaders du géant taïwanais TSMC. La nomination de Gary Szyan devrait renforcer les liens entre Intel et Tesla et faciliter la coordination des aspects techniques de ce projet complexe.

L'usine Terafab prévoit de sortir ses premiers processeurs dès 2026. Cela a une importance indirecte même pour des pays en développement rapide comme l'Ouzbékistan, car l'augmentation de l'offre sur le marché mondial des puces rendra les appareils de haute technologie et les services d'AI plus accessibles et moins coûteux à l'avenir.