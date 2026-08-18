Connor Gallagher annonce qu’il attend son premier enfant

Le milieu de terrain de Tottenham, Connor Gallagher, et sa fiancée Aine May Kennedy ont annoncé qu’ils attendaient leur premier enfant. Cette information, Goal.com l’a rapportée. Cette heureuse nouvelle a suscité un vif intérêt et de nombreuses réactions chaleureuses parmi les supporters du joueur et l’ensemble du monde du football.

Le couple a partagé une séance photo spéciale sur ses comptes Instagram afin d’annoncer cette étape importante. Kennedy a publié plusieurs clichés pris en pleine nature, auxquels elle a également joint le résultat d’une échographie. La légende du post précise que le bébé devrait naître en janvier prochain.

Un flot de félicitations du monde du football

Après cette annonce, de nombreux footballeurs, clubs et proches ont rapidement commencé à adresser leurs vœux sincères au couple. Parmi eux, les coéquipiers de Gallagher à Tottenham, Mikey Moore, Pedro Porro et Kevin Danso, ont laissé leurs félicitations dans les commentaires. Ses anciens coéquipiers de l’Atlético de Madrid et de Crystal Palace ont également partagé cette joie.

La page officielle de l’Atlético de Madrid a notamment adressé ses vœux chaleureux à la jeune famille. Cela montre que le joueur entretient toujours de bonnes relations avec son ancien club. Les épouses et compagnes des joueurs de l’équipe d’Angleterre figurent également parmi celles qui ont envoyé leurs félicitations.

Nouvelles responsabilités sur le terrain et préparation d’avant-saison

Parallèlement à ces changements importants dans sa vie personnelle, Connor Gallagher accorde une attention particulière à sa carrière professionnelle. Arrivé au club en janvier, il prépare sa première saison complète avec Tottenham. Le joueur a également évoqué son adaptation au nouveau système mis en place sous la direction de l’entraîneur Roberto De Zerbi.

Selon Gallagher, une nouvelle atmosphère, de nouveaux visages et un nouveau style de jeu se mettent en place au sein de l’équipe. Lors des stages de préparation, l’objectif principal était de bien comprendre les exigences de l’entraîneur et de parler le même langage sur le terrain. Désormais, le milieu de terrain devrait jouer un rôle important avec Tottenham lors de la nouvelle saison de Premier League, tout en se préparant à devenir père.