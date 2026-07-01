Angleterre — RD Congo : compositions officielles

Le match décisif entre l'Angleterre et la RD Congo pour les 1/16es de finale de la Coupe du Monde 2026 est sur le point de commencer.

Les compositions de départ des deux équipes ont été annoncées pour la rencontre qui débutera à 21h00, heure de Tachkent.

Les cadres anglais sur le terrain

Le onze de départ de l'équipe nationale d'Angleterre comprend des joueurs célèbres tels que Harry Kane, Jude Bellingham, Declan Rice et Marcus Rashford.

L'équipe s'appuie en attaque sur le trio Rashford, Madueke et Kane.

Composition de l'Angleterre

Gardien : Pickford.

Défenseurs : Spence, Guehi, Konsa, O'Reilly.

Milieux de terrain : Rice, Anderson, Bellingham.

Attaquants : Rashford, Madueke, Kane.

La RD Congo a également choisi une équipe forte

Dans l'équipe de la RD Congo, Aaron Wan-Bissaka et Axel Tuanzebe, bien connus des fans de football anglais, seront également sur le terrain.

En attaque, les principaux espoirs reposent sur Yoane Wissa.

Composition de la RD Congo

Gardien : Mpasi-Nzo.

Défenseurs : Wan-Bissaka, Tuanzebe, Mbemba, Masuaku.

Milieux de terrain : Mukau, Mbuku, Mutussami, Sadiki.

Attaquants : Sipenga, Wissa.

Détails du match

Information Détail Compétition Coupe du Monde 2026 Phase 1/16es de finale Match Angleterre — RD Congo Heure de début 21:00 Fuseau horaire Heure de Tachkent

L'Angleterre est considérée comme favorite, mais le combat physique et les contre-attaques rapides de la RD Congo pourraient poser de sérieux problèmes à l'adversaire.

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