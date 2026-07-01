Marcelo Bielsa démissionne après l'échec de l'Uruguay

Le sélectionneur de l'équipe nationale d'Uruguay, Marcelo Bielsa, a quitté son poste. L'entraîneur expérimenté a assumé la responsabilité de la participation ratée de l'équipe à la compétition. Il a admis ne pas avoir pleinement exploité le potentiel des joueurs talentueux à sa disposition.

Bielsa a déclaré ne pas pouvoir justifier les résultats

Commentant l'élimination de l'Uruguay dès la phase de groupes, Marcelo Bielsa a souligné qu'il était responsable du résultat final.

« Ma responsabilité est très claire. Je ne peux pas justifier notre résultat final », a déclaré le technicien.

Bielsa a précisé que l'équipe disposait de joueurs de haut niveau, mais qu'il n'avait pas su gérer les opportunités comme il le fallait.

« Nous avons fait tout notre possible »

L'entraîneur a noté que les joueurs s'étaient battus, mais que cela n'avait pas suffi pour obtenir un meilleur résultat.

« Nous avons fait tout notre possible, mais cela n'a pas suffi », a rapporté RMC Sport.

Bielsa a indiqué qu'il ne croyait pas que le résultat de l'équipe aurait changé, même s'il avait pris des décisions différentes.

« Même si j'avais pris d'autres décisions, cela n'aurait pas conduit à des résultats différents », a-t-il affirmé.

L'Uruguay n'a pas réussi à sortir du groupe

L'équipe nationale d'Uruguay n'a pas obtenu les résultats attendus lors de la phase de groupes.

Au terme des rencontres, l'équipe a :

récolté 2 points ;

terminé à la troisième place du groupe ;

quitté la compétition prématurément.

Ce résultat a été considéré comme un sérieux échec pour une équipe ayant la grande tradition footballistique de l'Uruguay.

Une nouvelle ère commence pour la Selección

Après la démission de Marcelo Bielsa, la fédération uruguayenne de football devrait rechercher un nouveau sélectionneur.

La direction de l'équipe doit désormais choisir un technicien capable d'utiliser efficacement le potentiel de l'effectif et de mener à nouveau l'Uruguay vers des sommets.

Pensez-vous que la démission de Marcelo Bielsa était la bonne décision ? Laissez votre avis dans les commentaires.