Le géant de la micromobilité Lime entre en bourse : 167 millions de dollars levés via une IPO

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Le géant de la micromobilité Lime entre en bourse : 167 millions de dollars levés via une IPO

Lime, l'un des leaders mondiaux de la location de trottinettes et vélos électriques, a finalisé son IPO (offre publique initiale) tant attendue. Après neuf ans d'activité, l'entreprise a réussi à lever 167 millions de dollars auprès d'investisseurs en introduisant ses actions sur le Nasdaq. Cette étape marque un tournant décisif non seulement pour l'entreprise, mais aussi pour l'ensemble du marché de la micromobilité. C'est ce que rapporte Techcrunch.com rapporte .

Selon ixbt.com, Lime, soutenu par Uber, a vendu 6,68 millions d'actions au prix de 25 dollars chacune. Ce prix se situe dans la fourchette prévue de 24 à 26 dollars, témoignant de la confiance stable des investisseurs envers l'entreprise. Les actions devraient être négociées sous le symbole "LIME" à partir de mercredi.

Lime prévoyait d'entrer sur le marché public depuis plusieurs années. Après avoir levé 523 millions de dollars en 2021, le PDG Wayne Ting avait annoncé son intention de réaliser une IPO en 2022. Cependant, en raison de la conjoncture du marché et des changements économiques, ce processus a été reporté à plusieurs reprises. Suite à cette IPO, la valorisation totale de l'entreprise est estimée à environ 1,66 milliard de dollars.

Obligations financières et pression du marché

Ces investissements tombent à point nommé pour Lime, car l'entreprise était sous une forte pression financière. Dans ses rapports de mai, elle avait admis avoir des doutes sur sa capacité à poursuivre ses activités. Lime a actuellement une dette d'environ 1 milliard de dollars, dont plus de la moitié doit être remboursée d'ici la fin de l'année. Les fonds issus de l'IPO seront utilisés pour couvrir ces obligations.

Le secteur de la micromobilité a été marqué par une concurrence féroce et des difficultés financières ces dernières années. Par exemple, Bird, l'un des principaux concurrents de Lime, a dû déposer le bilan après son entrée en bourse. D'autres entreprises ont été contraintes de fusionner (comme Tier et Dott) ou de quitter complètement le marché. Dans ce contexte, la survie et la croissance continue de Lime sont saluées par les experts du secteur.

Les indicateurs financiers de l'entreprise montrent une amélioration ces dernières années. Lime a réalisé un chiffre d'affaires de 521 millions de dollars en 2023, 686,6 millions en 2024, et 886,7 millions l'année dernière. Les pertes ont également considérablement diminué : la perte de 122,3 millions de dollars en 2023 a été réduite à 33,9 millions en 2024, bien que ce chiffre ait légèrement augmenté à 59,3 millions en 2025.

Expansion mondiale et partenariat avec Uber

L'un des facteurs clés du succès de Lime est son expansion mondiale. Aujourd'hui, l'entreprise propose ses services dans 230 villes à travers 29 pays. Cela pourrait être une expérience intéressante pour des marchés émergents comme l'Ouzbékistan, où la location de trottinettes est devenue populaire à Tachkent ces dernières années.

Il convient également de noter que les activités de Lime dépendent en grande partie de la plateforme Uber. Uber détient 24 % des actions de Lime, et l'année dernière, plus de 14 % des revenus de Lime provenaient de commandes effectuées via l'application Uber. Ce partenariat reste le canal le plus important pour attirer de nouveaux utilisateurs pour Lime.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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