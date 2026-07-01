Aveu inattendu en direct : Danny Murphy surprend tout le monde avec l'histoire de son chat disparu

Dans le monde du football, il est courant que les interventions inattendues et les anecdotes intéressantes des commentateurs attirent l'attention des supporters. Cependant, l'ancienne star de l'équipe d'Angleterre et de Liverpool, Danny Murphy, a stupéfié non seulement les téléspectateurs mais aussi ses collègues lors d'une émission en direct sur la BBC avec un souvenir personnel insolite. Il a raconté la disparition de son chat pendant la diffusion d'un match international. C'est ce que rapporte Goal.com l'information .

L'incident s'est produit lors de la seconde période du match entre la Côte d'Ivoire et la Norvège. À la 72e minute, le talentueux joueur norvégien Oscar Bobb est entré en jeu. Au moment où le commentateur principal, Steve Bower, a prononcé le nom du joueur pour signaler son entrée, Murphy s'est soudainement souvenu de son propre chat nommé « Bob ».

Selon Goal.com, malgré l'intensité du match, Murphy a déclaré après un silence de 10 secondes : « J'avais aussi un chat qui s'appelait Bob ». Bien que Steve Bower, surpris, ait ironiquement rappelé que le match n'était pas ennuyeux, l'ancien footballeur a décidé de poursuivre son récit.

La mystérieuse disparition du chat

Murphy a détaillé le sort de son animal de compagnie : « Il a sauté à l'arrière d'un camion postal et nous l'avons perdu. C'était très triste ». Cet aveu inattendu a suscité de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux. De nombreux fans ont comparé l'intervention de Murphy au style du célèbre personnage comique Alan Partridge.

Parmi les utilisateurs des réseaux sociaux, certains ont qualifié l'incident de « meilleur commentaire du tournoi », tandis que d'autres ont déploré le manque de concentration du commentateur sur le jeu. Football Ramble a décrit ce moment comme un « commentaire véritablement iconique », alors que certains supporters ont remis en question les compétences de Murphy en tant qu'analyste.

Pour en revenir aux événements sur le terrain, peu après cette conversation étrange, Amad Diallo de la Côte d'Ivoire a égalisé. Cependant, à quatre minutes de la fin, la star de Manchester City, Erling Haaland, a marqué le but victorieux pour la Norvège. Les « aventures du chat » de Murphy sont devenues un sujet plus discuté que le résultat même du match.

Cette situation a prouvé une fois de plus que dans le journalisme sportif, les émotions personnelles et les souvenirs imprévus des commentateurs peuvent parfois prendre le pas sur l'événement principal. Danny Murphy, avec son histoire sincère mais inopportune, a trouvé sa place dans la liste des commentaires les plus étranges de l'histoire du football.