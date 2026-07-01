Syrskyi évoque la nouvelle direction probable de la Russie

Le commandant en chef des forces armées ukrainiennes, Oleksandr Syrskyi, a donné son évaluation de la prochaine étape probable de la Russie dans la guerre.

Selon lui, plutôt qu'une attaque sur Kiev via la Biélorussie, une offensive russe depuis la région de Briansk vers le nord de l'Ukraine, en direction de Tchernihiv, est une option plus réaliste.

Aucun regroupement de troupes n'est observé à la frontière biélorusse

Dans une interview accordée à la chaîne « 1+1 », Syrskyi a répondu à une question sur le développement de l'infrastructure militaire à la frontière biélorusse avec l'Ukraine.

Selon lui, aucun regroupement massif de troupes russes n'est observé dans cette direction pour le moment.

Cependant, selon les informations du côté ukrainien, Moscou étudie divers scénarios d'attaque, y compris la possibilité d'utiliser le territoire biélorusse.

« Nous savons que Poutine a chargé l'état-major russe d'examiner diverses variantes d'opérations offensives, y compris la possibilité d'attaquer Kiev depuis le territoire biélorusse », a déclaré Syrskyi.

Une attaque sur Kiev via la Biélorussie est-elle réaliste ?

Le commandant ukrainien a déclaré qu'il ne considérait pas ce scénario comme réaliste pour le moment.

« Je ne pense pas que les dirigeants biélorusses accepteront de fournir leur territoire comme base arrière pour les opérations offensives de l'agresseur », a-t-il affirmé.

Syrskyi n'a pas précisé ce qu'il entendait par « événements récents ». Le texte note que cela pourrait être lié aux territoires occupés par l'Ukraine et aux frappes intensives de drones à l'intérieur de la Russie.

La direction la plus probable est Tchernihiv

Syrskyi a évalué l'option d'une attaque russe depuis la région de Briansk vers le nord de l'Ukraine comme étant plus sérieuse.

« Une variante relativement probable est une attaque vers le nord du pays depuis le territoire de la région russe de Briansk. C'est une option réelle et nous nous y préparons », a-t-il dit.

Lorsque le journaliste a demandé s'il pourrait y avoir une attaque sur Kiev, Syrskyi a répondu :

« Non, pas sur Kiev, mais sur la région de Tchernihiv. »

Quel pourrait être l'objectif de l'attaque ?

Selon le commandant en chef ukrainien, les principaux objectifs de l'opération potentielle pourraient être les suivants :

S'emparer de certains territoires à la frontière ukrainienne ;

Ouvrir une nouvelle ligne de front au nord ;

Forcer le commandement ukrainien à retirer une partie de ses forces du Donbass ;

Diviser les ressources de défense ukrainiennes sur plusieurs directions.

Dans le même temps, Syrskyi a souligné qu'il n'est pas facile de mener une attaque à grande échelle dans la direction de Tchernihiv.

Le terrain est difficile pour les équipements lourds

Le nord de l'Ukraine est riche en marécages et en forêts. Le réseau routier est limité.

Syrskyi a déclaré que dans cette zone :

Le mouvement des blindés lourds est difficile ;

Il y a peu de ponts capables de supporter de lourdes charges ;

Il est difficile de maintenir le rythme d'une attaque à grande échelle ;

Les zones forestières sont favorables aux raids de petits groupes.

Par conséquent, une progression rapide avec une grande armée pourrait être difficile, mais l'activité de petits groupes de diversion et de reconnaissance est possible.

Des pressions exercées sur Minsk

Le Wall Street Journal avait précédemment écrit que Moscou faisait pression sur les dirigeants biélorusses pour élargir les possibilités de nouvelles attaques.

Il est également noté qu'en mai, le président français Emmanuel Macron a eu un entretien téléphonique avec Alexandre Loukachenko, appelant la Biélorussie à ne pas rejoindre la guerre.

Loukachenko, quant à lui, a souligné à plusieurs reprises tout au long du mois de juin qu'il fallait éviter que la Biélorussie ne soit entraînée dans la guerre.

La question des relais frontaliers

Le texte indique que Loukachenko a satisfait la demande de Volodymyr Zelensky de désactiver les relais frontaliers utilisés pour guider les frappes russes.

Syrskyi a indiqué que ces appareils n'ont pas encore été entièrement démontés.

Selon lui, l'un des relais a été remis en marche le 29 juin.

« Je pense qu'ils ne les allumeront plus. Ils comprennent qu'ils ne devraient pas faire cela », a déclaré Syrskyi.

L'activité russe a diminué, mais la situation reste grave

En évaluant la situation générale sur le front, Syrskyi a déclaré que l'activité des troupes russes a diminué ces derniers temps.

« Je ne dirais pas de moitié, mais elle a certainement diminué d'un tiers », a-t-il dit.

Le nombre de directions où la Russie tente d'attaquer activement a également diminué.

Indicateur Auparavant Maintenant Directions d'attaque actives 13 7 Activité russe Élevée Diminuée d'environ un tiers

Néanmoins, le commandant en chef ukrainien a souligné que la situation sur le front reste complexe.

Selon la déclaration de Syrskyi, le commandement ukrainien prend au sérieux la menace potentielle dans la direction nord et s'y prépare.