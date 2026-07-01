Contact avec les extraterrestres : les scientifiques valident un nouveau guide pour le premier contact

Comment la communauté mondiale devrait-elle réagir si les premières preuves que l'humanité n'est pas seule dans l'univers étaient trouvées ? L'Académie internationale d'astronautique (IAA) a officiellement validé un ensemble de recommandations mises à jour pour répondre à cette question. Ce document définit un protocole international strict à suivre en cas de détection de technosignatures — des traces d'activité technologique — indiquant l'existence de civilisations extraterrestres. C'est ce qu'indique Ixbt.com dans son article.

Élaborées entre 2022 et 2025 par le comité SETI (Search for Extraterrestrial Intelligence) de l'IAA, ces directives visent à prévenir le chaos qui pourrait survenir lors de découvertes inattendues. Le document stipule que lorsque des technosignatures, telles que des signaux radio inhabituels, des impulsions laser ou d'immenses structures artificielles spatiales, sont détectées, les scientifiques doivent d'abord soumettre les données à plusieurs vérifications indépendantes.

Interdiction de tirer des conclusions hâtives

Selon les nouvelles règles, toute découverte doit être confirmée par plusieurs organisations scientifiques via différentes méthodes. Tant que la vérification n'est pas terminée, il est recommandé aux scientifiques de ne pas diffuser d'informations non confirmées et d'être extrêmement prudents dans l'interprétation des résultats. Cela est considéré comme crucial pour éviter les fausses polémiques et la propagation d'une panique injustifiée dans la société.

Si le signal est confirmé comme étant réellement artificiel, les organisations prestigieuses telles que le Secrétaire général de l'ONU, l'Union astronomique internationale (IAU) et le Comité pour la recherche spatiale (COSPAR) doivent en être informées immédiatement. De plus, toutes les données brutes, les logiciels et les méthodes d'analyse doivent être publiés en open source. Cela permet à d'autres experts du monde entier de revérifier les résultats indépendamment.

La question de la réponse et le contrôle international

L'une des parties les plus importantes du document est consacrée à la question de répondre aux extraterrestres. Selon les recommandations de l'IAA, aucun message ne doit être envoyé dans l' espace au nom de l'humanité sans des discussions internationales approfondies. La participation de l'ONU et d'autres structures intergouvernementales est jugée indispensable pour prendre une telle décision. Toute tentative d'établir un contact avant la fin des consultations est considérée comme indésirable et dangereuse.

Pour gérer les situations futures, la création d'un groupe de travail permanent au sein de l'académie est prévue. Il comprendra les experts suivants :

Astronomes et astrophysiciens ;

Juristes en droit international ;

Spécialistes de l'éthique et des sciences sociales ;

Experts en communication scientifique.

Selon Ixbt.com, ce nouveau guide n'est pas lié à une découverte spécifique. Les scientifiques soulignent qu'il s'agit simplement d'un plan d'action préparé pour un éventuel « premier contact ». Pour les astronomes amateurs et professionnels d'Ouzbékistan, ces normes internationales servent également de base scientifique importante pour l'observation de l'espace.