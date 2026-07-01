Lamine Yamal lance un avertissement à Marc Cucurella avant El Clásico

La jeune étoile du football espagnol, Lamine Yamal, a exprimé ses réflexions tranchantes mais humoristiques sur ses futurs affrontements avec son coéquipier en sélection, Marc Cucurella, récemment transféré au Real Madrid. La rivalité entre l'ailier du FC Barcelone et le nouveau défenseur madrilène a franchi une nouvelle étape à l'approche de la Coupe du Monde 2026. C'est ce que rapporte Goal.com.

Selon Goal.com, Marc Cucurella a récemment rejoint le Real Madrid en provenance du Chelsea londonien pour un montant de 47,5 millions de livres sterling. Suite à ce transfert, les deux joueurs, qui évoluent sur le même flanc avec l'équipe nationale d'Espagne, deviendront désormais adversaires lors du duel le plus acharné du championnat espagnol : El Clásico.

Se préparant pour le quart de finale contre l'Autriche dans le cadre de la Coupe du Monde, Lamine Yamal a plaisanté avec Cucurella lors d'une interview accordée au journal Cope. « Je lui ai dit qu'il serait titulaire pour le premier match, mais qu'il resterait sur le banc pour le second. Parce que je vais le "dévorer" sur le terrain ! », a affirmé l'attaquant de 18 ans.

Vieilles rancœurs entre Madrid et Barcelone

Pour Lamine Yamal, entrer en conflit avec les représentants du Real Madrid n'est pas nouveau. La saison dernière, il s'était déjà affronté sur le terrain avec le défenseur expérimenté Dani Carvajal. À l'époque, Yamal avait critiqué le club madrilène concernant des décisions arbitrales, et Carvajal lui avait conseillé de moins parler.

Le jeune talent a déclaré ne pas regretter ses propos francs. Selon lui, cela fait partie du football et il n'est actuellement en contact avec aucun joueur du Real Madrid. De telles déclarations de Yamal vont sans doute accroître l'intérêt pour les prochains El Clásico.

Changements dans l'effectif du FC Barcelone

Après le départ de Robert Lewandowski, Lamine Yamal attend de la direction du club qu'elle renforce la ligne d'attaque. Il n'a pas caché son souhait de voir son coéquipier en sélection, Mikel Oyarzabal, qui brille à la Real Sociedad, rejoindre le FC Barcelone. Oyarzabal avait marqué 18 buts la saison dernière, aidant son équipe à remporter la Coupe d'Espagne.

De plus, Yamal a exprimé son intérêt pour le style de jeu de Julian Alvarez. Cependant, il comprend parfaitement que les questions de transfert relèvent de la compétence du directeur sportif Deco. « C'est le travail de Deco et il le fait très bien. Nous soutiendrons quiconque rejoindra l'équipe », a ajouté le joueur.

Actuellement, les deux joueurs, Yamal et Cucurella, concentrent toute leur attention sur le succès de l'équipe nationale d'Espagne à la Coupe du Monde. Mais dès le début de la nouvelle saison, ils mèneront inévitablement une lutte acharnée sur le même flanc du terrain.