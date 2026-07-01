Tottenham prêt à dépenser un montant record pour le transfert de Sandro Tonali

Le club londonien de Tottenham a franchi une étape majeure dans les négociations pour le transfert du milieu de terrain de Newcastle United, Sandro Tonali. Des rapports indiquent que les conditions du contrat personnel avec le joueur italien ont été convenues et qu'un accord sur le montant du transfert est imminent. Ce transfert pourrait devenir l'un des événements les plus retentissants de la saison estivale, non seulement pour Tottenham, mais pour l'ensemble de la Premier League. C'est ce que rapporte Goal.com dans son article.

Selon les informations de Sky Sport, la direction de Tottenham a décidé de répondre aux exigences strictes fixées par Newcastle. Après le refus d'une offre initiale de 80 millions de livres sterling, le club londonien s'est dit prêt à porter le prix à près de 100 millions de livres. Si l'accord se concrétise, Newcastle réalisera un profit colossal sur le joueur acheté au Milan en 2023 pour 60 millions de livres.

Détails du contrat personnel et facteur De Zerbi

Sandro Tonali aurait conclu un accord pour un contrat de six ans avec Tottenham. Selon ce contrat, le milieu italien percevrait un salaire hebdomadaire de 275 000 livres sterling, ce qui ferait de lui l'un des joueurs les mieux payés du club. De plus, l'agence du joueur, GR Sports, devrait percevoir une commission s'élevant à 10 % du montant du transfert.

Le principal instigateur de ce transfert est l'entraîneur de Tottenham, Roberto De Zerbi. Le technicien italien voit en son compatriote le futur « moteur » de l'équipe pour la nouvelle saison. Les relations étroites entre De Zerbi et l'agent de Tonali, Giuseppe Riso, ont joué un rôle crucial dans le bon déroulement des négociations.

Concurrence avec Manchester City

Cependant, le chemin ne sera pas facile pour Tottenham. Selon Chronicle Live, Manchester City a également rejoint la course. Le nouvel entraîneur de l'équipe, Enzo Maresca, considère Tonali comme un candidat idéal pour remplacer Bernardo Silva, parti au Real Madrid. De plus, le joueur italien pourrait être un remplaçant fiable ou un partenaire au milieu pour Rodri.

Manchester City est financièrement très puissant et capable d'égaler n'importe quelle offre de Tottenham. Les « Cityzens », qui ont déjà dépensé 116 millions de livres pour Elliot Anderson cet été, sont prêts à débourser une somme importante pour Sandro Tonali. Pour le joueur, la perspective de jouer dans un club habitué à la Ligue des Champions pourrait être plus attrayante que l'offre du club londonien.

Actuellement, les deux clubs poursuivent les négociations finales avec Newcastle. Sandro Tonali, après sa suspension la saison dernière, a soif de revenir sur le terrain et de retrouver sa meilleure forme sportive. Son transfert vers l'un des top clubs anglais ouvrirait sans aucun doute un nouveau chapitre de sa carrière.