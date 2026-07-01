Zlatan Ibrahimović désigne la meilleure équipe de la Coupe du Monde 2026

La légende du football suédois, Zlatan Ibrahimović, a fait l'éloge de la performance de l'équipe nationale du Mexique lors de la Coupe du Monde 2026.

Selon l'ancien attaquant, les Mexicains ont produit le football le plus cohérent et le plus puissant parmi tous les participants au tournoi jusqu'à présent.

« Le Mexique a montré le meilleur jeu »

Ibrahimović a particulièrement souligné les mouvements offensifs et défensifs du Mexique.

« Ils jouent avec une grande intensité, tant en attaque qu'en défense. Le Mexique a montré le meilleur jeu du tournoi jusqu'à présent », a-t-il déclaré.

Zlatan a noté que les joueurs mexicains ont pris l'initiative dès les premières minutes du match.

La victoire assurée dès la première mi-temps

Les joueurs mexicains ont trouvé le chemin des filets à deux reprises, prenant le contrôle total du match.

Ibrahimović estime que l'équipe a réussi à maintenir le résultat nécessaire en ralentissant légèrement le rythme en seconde période.

« Ils ont montré qui était le patron dès les premières minutes et ont marqué deux buts. En seconde période, ils devaient juste baisser un peu le rythme et ils ont gagné », a rapporté Fox Sports.

Le Mexique élimine l'Équateur

Le Mexique a battu l'Équateur en 16e de finale, se qualifiant ainsi pour les huitièmes de finale.

Le prochain adversaire de l'équipe dans le tournoi sera le vainqueur du match entre l'Angleterre et la RD Congo.

Information Détails Équipe Mexique Adversaire en 16e de finale Équateur Résultat Victoire du Mexique Prochain adversaire Angleterre ou RD Congo

Le Mexique est-il un prétendant au titre ?

Le jeu à haute intensité du Mexique et le soutien en tant que pays hôte font de cette équipe un adversaire dangereux.

Les éloges d'Ibrahimović renforcent l'idée que les Mexicains pourraient obtenir un résultat majeur lors de la Coupe du Monde 2026.

Jusqu'où pensez-vous que le Mexique ira dans cette Coupe du Monde ? Laissez votre avis dans les commentaires.