Nouvelle ère du transport autonome : Humble Robotics présente son camion électrique sans chauffeur

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Nouvelle ère du transport autonome : Humble Robotics présente son camion électrique sans chauffeur

L'intérêt pour les véhicules autonomes sur le marché technologique mondial rappelle l'effervescence de 2016. Les experts chevronnés du secteur et les grands investisseurs sont à nouveau sous les projecteurs, cette fois avec un accent mis sur l'automatisation complète de la logistique du transport de marchandises. En particulier, la startup Humble Robotics a annoncé son nouveau projet visant à révolutionner l'industrie du transport. C'est ce que rapporte Techcrunch.com.

Le fondateur et PDG de l'entreprise, Eyal Cohen, a souligné dans une interview accordée à TechCrunch le début d'une nouvelle ascension dans le domaine des technologies autonomes. Humble Robotics a annoncé avoir mis fin à son mode opératoire secret en avril, ayant levé 24 millions de dollars d'investissement pour développer un véhicule de transport électrique entièrement autonome et sans cabine de conduite.

Eyal Cohen est considéré comme une personne possédant une vaste expérience dans ce domaine. Il a travaillé sur le projet Otto, racheté à l'époque par Uber, puis a opéré au sein de l'entreprise Pronto avec Anthony Levandowski. Selon lui, le flux de capitaux et la lutte pour les ingénieurs talentueux deviennent aussi intenses qu'il y a quelques années, mais les technologies sont désormais beaucoup plus matures.

L'avenir des camions sans cabine et de la logistique

La particularité du projet Humble Robotics est que leurs camions électriques ne possèdent ni siège conducteur traditionnel ni cabine de commande. Cette approche permet de réduire le poids du véhicule, d'améliorer l'aérodynamisme et d'augmenter le volume de chargement. Pour des pays ayant un fort potentiel de transit comme l'Ouzbékistan, de telles technologies pourraient, à l'avenir, contribuer à accroître la sécurité routière et à réduire considérablement les coûts de transport.

Selon les experts, les camions autonomes éliminent la fatigue et les erreurs liées au facteur humain dans le transport longue distance. D'après Eyal Cohen, l'expérience accumulée au cours des 15 dernières années dans l'électrification, l'énergie solaire et la robotique fusionne désormais en un écosystème unique. Cela transforme les véhicules autonomes d'un simple projet de laboratoire en une solution commerciale réelle.

Actuellement, des entreprises comme Humble Robotics conçoivent non seulement le logiciel, mais aussi le matériel à partir de zéro. Cela devrait leur donner un avantage distinctif dans la compétition avec des géants comme Tesla ou Waymo. Le fait que les investisseurs injectent à nouveau des fonds massifs dans ce secteur indique que le marché du transport autonome sera l'un des segments à la croissance la plus rapide dans les années à venir.

En conclusion, on peut dire que la nouvelle vague autour des véhicules autonomes est davantage orientée vers des résultats pratiques que les précédentes. À travers l'exemple de Humble Robotics, nous voyons la fusion de la technologie et de l'efficacité économique, capable de transformer radicalement la chaîne logistique mondiale.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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