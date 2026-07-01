Gavi, milieu de terrain de l'équipe nationale d'Espagne et du FC Barcelona, a exprimé une haute opinion de son coéquipier Lamine Yamal, qualifiant le talent de 18 ans de l'un des joueurs les plus forts de notre époque. Selon Gavi, à l'exception du légendaire Lionel Messi, Yamal est actuellement le leader du football mondial. Cette reconnaissance témoigne de la renommée croissante de la jeune étoile, non seulement au niveau du club, mais aussi sur la scène internationale. C'est ce qu'indique Goal.com dans son information est-il.

Actuellement en lutte pour le titre de champion du monde avec l'équipe d'Espagne, Lamine Yamal s'efforce de retrouver sa forme physique après une blessure contractée avant le tournoi. Dans une interview accordée au journal La Vanguardia, Gavi a souligné que son coéquipier peut faire une grande différence sur le terrain même s'il n'est pas totalement prêt. Selon lui, 70 % des capacités de Yamal sont supérieures au niveau maximum de nombreux autres footballeurs.

Récupération et stabilité après la blessure

L'état physique de Lamine Yamal est étroitement surveillé par les spécialistes. Selon Goal.com, le joueur augmente progressivement son temps de jeu après sa blessure. Il a joué 19 minutes contre le Cap-Vert, 45 minutes contre l'Arabie Saoudite (où il a marqué) et 76 minutes contre l'Uruguay. Gavi est convaincu que Yamal livrera ses meilleures performances à mesure que le tournoi progresse.

Malgré ses 18 ans, les accomplissements de Yamal sont impressionnants. Il est déjà vainqueur de l'Euro 2024 avec l'Espagne, a remporté trois fois la La Liga avec le FC Barcelona et a reçu le prestigieux prix Golden Boy. De plus, sa deuxième place derrière Ousmane Dembélé dans le sondage du Ballon d'Or 2025 prouve le sommet qu'il a atteint.

Stabilité mentale et pression de la célébrité

Gavi n'a pas caché son admiration non seulement pour la technique de Yamal, mais aussi pour sa résilience mentale. Alors que la pression des grands tournois peut déstabiliser de nombreux jeunes joueurs, Lamine se distingue par son grand calme. « Parfois, je lui dis que je ne comprends pas comment il gère tout cela. L'attention et la célébrité ne le rendent pas nerveux », déclare Gavi.

Les supporters et experts du football espagnol évaluent hautement le rôle de ce tandem dans les succès de l'équipe nationale. Gavi a souligné qu'il soutiendrait son ami en toute circonstance et que c'est un grand honneur d'agir avec lui sur le terrain. La créativité de Yamal devrait être l'arme principale de l'Espagne lors des phases décisives de la Coupe du Monde.

En conclusion, ces deux jeunes étoiles formées à l'académie du FC Barcelona définissent l'avenir non seulement du club, mais de tout le football européen. L'émergence d'un leader comme Yamal chez les « Blaugrana » après l'ère Lionel Messi marque le début d'une nouvelle ère pour les Catalans.