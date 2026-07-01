Température record de l'océan mondial : juin 2026 le mois le plus chaud de l'histoire

Les changements dans le système climatique de la planète Terre continuent de prendre une tournure inquiétante. Selon le dernier rapport publié par le service Copernicus Marine, la température moyenne de la surface de l'océan mondial en juin 2026 a atteint 21,0°C. Ce chiffre est le plus élevé jamais enregistré dans l'histoire des observations instrumentales, faisant de juin le détenteur du record absolu de température océanique. C'est ce qu'informe Ixbt.com dans son article.

Les analyses montrent que les six premiers mois de 2026 figurent également parmi les semestres les plus chauds de l'histoire de l'humanité. Une grande partie du système océanique de notre planète a été touchée par des conditions de chaleur anormale. Ces conclusions sont basées sur les données du système de surveillance global GLO12, qui combine observations satellitaires, modélisation numérique et réanalyse océanique.

Vagues de chaleur mondiales et leur étendue

De janvier à juin de cette année, la température moyenne de la surface de l'océan était de 20,94°C. Bien que ce chiffre soit légèrement inférieur au record de 2024 (21,04°C), 2026 s'est classée comme le deuxième semestre le plus chaud de l'histoire. Les experts sont particulièrement préoccupés par la durée et l'étendue de cette chaleur anormale : à la fin du mois de juin, près de 82 % de la zone de l'océan mondial était sous l'effet de vagues de chaleur d'intensités diverses.

Les vagues de chaleur océaniques sont des phénomènes où la température de l'eau reste supérieure à la norme climatique pendant une période prolongée. De telles situations peuvent durer des semaines ou des mois, affectant gravement les écosystèmes marins, la circulation des eaux et le régime météorologique mondial. Selon les données de Copernicus, les « zones brûlantes » les plus stables ont été observées dans les parties tropicales et subtropicales de l'océan Pacifique, au centre de l'Atlantique Nord, ainsi que sur les côtes du Chili, de la Californie et de l'Europe.

Records régionaux et influence d'El Niño

La mer Méditerranée est devenue l'une des zones les plus chauffées. De janvier à juin, la température moyenne y a atteint 18,07°C et 98 % de l'aquatoire a été touché par des vagues de chaleur. La situation est également complexe dans l'Atlantique Nord, où des records de température ont été battus pendant quatre mois consécutifs dans certaines zones. De tels changements peuvent être catastrophiques pour la flore et la faune marines.

Dans la partie tropicale de l'océan Pacifique, la température de juin a atteint 27,26°C, enregistrant l'indice le plus élevé de l'histoire de la région. Les scientifiques lient cette dynamique au phénomène climatique El Niño. El Niño provoque une redistribution de la chaleur dans le Pacifique et modifie les conditions météorologiques dans le monde entier, augmentant ainsi la probabilité de phénomènes naturels extrêmes.

Les océans absorbent la majeure partie de l'excès de chaleur du système climatique, c'est pourquoi leur état est d'une importance cruciale pour l'avenir de notre planète. Le rapport de Copernicus Marine montre que le stress thermique prolongé des océans affecte non seulement la vie marine, mais aussi directement l'instabilité météorologique sur terre. Cela nécessite un renforcement de la surveillance climatique mondiale et des mesures de protection de l'environnement.