Sony Interactive Entertainment a annoncé une décision stratégique qui marquera un tournant majeur dans l'industrie du jeu vidéo. Selon le communiqué officiel de l'entreprise, la sortie de nouveaux jeux sur supports physiques pour les consoles PlayStation sera totalement interrompue. Cette étape signifie la transition complète du marché mondial du jeu vers le format numérique, et les experts du secteur y voient la fin de l'ère des supports physiques. C'est ce qu'indique Ixbt.com dans son article.

Selon le plan, à partir de janvier 2028, tous les nouveaux jeux sortant sur la plateforme PlayStation seront distribués exclusivement au format numérique. Sony justifie cette décision par les attentes des consommateurs et le changement radical de la conjoncture du marché. Aujourd'hui, la majorité des joueurs préfèrent télécharger les jeux directement via Internet plutôt que de les acheter en magasin.

Un pas vers l'avenir numérique

Les représentants de Sony soulignent que la demande pour le contenu numérique a largement dépassé l'intérêt pour les disques physiques. Cette tendance est flagrante non seulement dans les pays développés, mais aussi sur les marchés émergents comme l'Ouzbékistan. Parmi les gamers locaux, les achats via le PlayStation Store et l'utilisation des services d'abonnement deviennent également populaires.

Après la date fixée, tous les nouveaux projets seront vendus uniquement via la boutique numérique PlayStation Store ou via des codes fournis par des revendeurs officiels. Ce changement permettra de réduire les coûts de production et de distribution des jeux, tout en permettant aux utilisateurs de télécharger le nouveau contenu dès sa sortie.

Il est important de noter que cette nouveauté ne concerne pas les jeux sortis ou prévus pour sortir d'ici la fin de 2027. Les copies sur disque des anciens jeux continueront d'être vendues en magasin et leur support ne sera pas interrompu. Sony promet de maintenir le choix des utilisateurs quant au lieu d'achat des jeux.

Innovations et nouvelles opportunités

L'entreprise souhaite orienter ses ressources vers le développement de méthodes innovantes d'accès au contenu plutôt que vers la production et la logistique de copies physiques. Cela contribuera à créer de nouvelles commodités dans des domaines tels que les technologies cloud et l'augmentation de la vitesse de téléchargement. L'objectif de Sony est d'assurer une « expérience de jeu de classe mondiale » pour les gamers.

Selon les experts, cette décision de Sony pourrait servir de modèle à d'autres géants, notamment Microsoft et Nintendo. À l'avenir, la production de consoles sans lecteurs de disque (Digital Edition) deviendra la norme. Cela devrait, à son tour, avoir un impact positif sur le design et le prix des appareils.