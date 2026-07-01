OpenAI présente le clavier Codex dédié aux développeurs

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OpenAI présente le clavier Codex dédié aux développeurs

OpenAI, leader des technologies d'intelligence artificielle, a développé un appareil révolutionnaire pour les développeurs de logiciels : le clavier Codex. Créé en collaboration avec la marque de périphériques informatiques Work Louder, ce gadget vise à accroître la productivité des programmeurs et à permettre l'utilisation des capacités de l'AI directement au niveau matériel. C'est ce qu'indique l'information de Ixbt.com.

La présentation officielle du nouvel appareil est prévue pour le 15 juillet de cette année. Dans un court teaser publié sur la page des réseaux sociaux d'OpenAI Developers, il est souligné que « vos combinaisons de touches Codex préférées sont mises à jour ». Cela témoigne d'une intégration profonde du clavier avec les modèles et services AI fournis par OpenAI.

Base technique et fonctionnalités

Selon ixbt.com, le nouveau produit est basé sur le Creator Micro 2, le célèbre clavier compact programmable de Work Louder. La version de base de cet appareil dispose de 13 touches mécaniques, d'un joystick analogique et d'éléments de commande tactiles, conçus pour exécuter diverses macros et commandes rapides.

La particularité du clavier Codex est qu'il prend en charge les outils de programmation d'OpenAI au niveau matériel. Cela permet aux utilisateurs d'appeler l'assistant AI, de lancer un générateur de code ou d'analyser automatiquement des algorithmes complexes d'une seule pression de touche. Cette approche aide les développeurs à se concentrer sur le processus principal sans se perdre dans les menus à l'écran.

Une nouvelle ère dans la programmation

Bien que les spécifications techniques complètes et le prix de l'appareil n'aient pas encore été divulgués, les experts considèrent cela comme une étape importante dans le domaine du développement logiciel. Aujourd'hui, de nombreux développeurs utilisent ChatGPT et d'autres outils AI, mais leur intégration avec un clavier physique porte l'expérience utilisateur à un tout nouveau niveau.

Il est naturel que cette nouvelle suscite un grand intérêt chez les spécialistes IT ouzbeks. Alors que le domaine de la programmation se développe rapidement dans notre pays, de tels équipements de haute technologie peuvent contribuer à accroître la compétitivité des développeurs locaux sur le marché international. Avec la popularisation des produits OpenAI, on s'attend à ce que d'autres fabricants lancent des claviers intelligents similaires à l'avenir.

En conclusion, on peut dire que le clavier Codex n'est pas simplement un périphérique de saisie, mais sert de pont unissant l'intelligence artificielle et le travail humain. La démonstration officielle du 15 juillet révélera tous les secrets de ce gadget.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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