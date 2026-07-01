Les États-Unis lèvent l'interdiction sur les modèles d'intelligence artificielle les plus puissants d'Anthropic

Le département du Commerce des États-Unis a officiellement levé les restrictions à l'exportation imposées aux modèles d'intelligence artificielle Claude Fable 5 et Mythos 5 développés par Anthropic. Cette décision marque un tournant inattendu mais majeur dans le monde de la technologie, car ces modèles sont considérés comme de sérieux concurrents aux produits d'OpenAI et de Google en raison de leurs hautes performances. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Anthropic a annoncé sur sa page officielle du réseau social X avoir reçu la notification correspondante des régulateurs américains. Suite à cette bonne nouvelle, l'entreprise a accéléré le processus de relance des modèles et leur mise à disposition des utilisateurs. Désormais, les développeurs et les entreprises du monde entier pourront utiliser ces technologies avancées sans restrictions.

Rappelons que les modèles Fable 5 et Mythos 5 ont été présentés au début du mois de juin de cette année. Cependant, peu après leurs débuts, le gouvernement américain avait restreint l'accès à ces modèles dans le cadre de la sécurité nationale et du contrôle des exportations technologiques. Cette situation avait provoqué une certaine incertitude sur le marché de l'intelligence artificielle.

Contrôle des exportations et course technologique

Pour l'instant, les autorités américaines et les représentants d'Anthropic n'ont pas fourni de détails sur les raisons exactes de l'imposition des restrictions ni sur les motifs de leur levée. Selon les experts, de telles situations sont généralement liées à la sécurité des données des modèles et à la possibilité d'une utilisation à des fins illégales.

La direction de l'entreprise a exprimé sa gratitude aux utilisateurs pour leur patience durant ce processus complexe, ainsi qu'aux ingénieurs travaillant sur la restauration du système. Il est souligné que les travaux de mise en exploitation complète des modèles ont commencé dès le lendemain de la réception de la notification.

Selon ixbt.com, les modèles Claude Fable 5 et Mythos 5 ont montré des résultats élevés non seulement dans la génération de texte, mais aussi dans l'exécution de tâches analytiques complexes. Leur retour sur le marché renforcera sans aucun doute la concurrence dans le domaine de l'intelligence artificielle. Il est prévu que ces modèles soient bientôt accessibles aux utilisateurs et aux professionnels de l'informatique via des plateformes mondiales.

Actuellement, Anthropic prépare les informations finales concernant les délais de restauration complète des modèles. L'entreprise a annoncé qu'elle fournirait prochainement des déclarations supplémentaires sur la documentation technique et les conditions d'utilisation. Cela ouvre la porte à de nouvelles opportunités dans l'écosystème de l'intelligence artificielle.