Oliver Kahn : la rivalité entre Lionel Messi et Cristiano Ronaldo ne se reproduira plus

L'une des figures légendaires du monde du football, l'ancien gardien de l'équipe nationale d'Allemagne et du Bayern Munich, Oliver Kahn, a partagé ses réflexions sur la rivalité pluriannuelle entre Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. Selon lui, la stabilité et les standards de jeu élevés établis par ces deux stars pourraient ne plus jamais être observés dans le football mondial. C'est ce qu'a rapporté Zee5. À ce sujet, Goal.com rapporte .

Le duel entre Messi et Ronaldo, qui dure depuis près de vingt ans, reste l'un des sujets principaux du monde du football. Kahn souligne que leur grandeur ne repose pas sur des déclarations publiques ou des jeux de mots, mais sur un travail acharné et des résultats sur le terrain. La légende allemande a qualifié cette rivalité de phénomène le plus unique de l'histoire du football.

Une grandeur prouvée sans mots

"Cristiano Ronaldo et Lionel Messi se sont poussés mutuellement vers de nouveaux sommets pendant près de vingt ans. Leur rivalité n'a pas été construite sur des mots, elle a été prouvée par les performances à chaque match. Chaque saison, ils se sont affrontés pour devenir encore meilleurs. Le monde du football ne reverra probablement jamais une autre rivalité dotée d'une telle stabilité et d'une telle maîtrise", déclare Oliver Kahn.

Les statistiques confirment également ces propos. Messi et Ronaldo ont évolué comme rivaux directs en Espagne pendant neuf ans. Durant cette période, la star argentine sous les couleurs du FC Barcelona et l'attaquant portugais au Real Madrid ont atteint des succès sans précédent. Alors que Ronaldo a remporté quatre fois la Ligue des Champions avec le club madrilène, Messi a décroché dix titres de La Liga et quatre Ligues des Champions avec le club catalan.

Records et rêve de Coupe du Monde

En termes de récompenses individuelles, ces deux joueurs restent intouchables. Lionel Messi a remporté le Ballon d'Or à huit reprises, tandis que Cristiano Ronaldo a été honoré de ce prix prestigieux cinq fois. Actuellement, Ronaldo ambitionne d'atteindre les 1000 buts dans sa carrière, avec un total actuel de 975 buts.

Dans le tournoi majeur actuel, les deux stars défendent les couleurs de leurs équipes nationales. Messi détient le record du meilleur buteur de l'histoire des Coupes du Monde avec 19 buts. À l'étape actuelle du tournoi, l'Argentine affrontera le Cap-Vert, tandis que le Portugal fera face à la Croatie.

Alors que Lionel Messi tente de défendre son titre de champion remporté en 2022, ce tournoi pourrait être la dernière chance pour Cristiano Ronaldo de remporter le seul trophée manquant à sa riche collection. Pour l'instant, Messi mène la course aux buts avec 6 réalisations, tandis que Ronaldo en a inscrit 2.