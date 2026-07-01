Harry Kane sauve l'Angleterre : les Three Lions s'imposent avec courage face à la RD Congo

L'équipe nationale d'Angleterre a validé son ticket pour les quarts de finale de la Coupe du Monde. Dans un match difficile contre la RD Congo, les hommes de Thomas Tuchel l'ont emporté 2-1, remplissant un objectif crucial de la phase de groupes. Bien que la rencontre ait débuté par des difficultés inattendues pour les Anglais, le capitaine Harry Kane et l'entrant Anthony Gordon ont scellé le sort du match. C'est ce que rapporte Goal.com dans son article.

Dès la 7e minute, Brian Cipenga, laissé libre dans la surface de réparation, a ouvert le score en visant précisément le petit filet de Jordan Pickford. Selon Goal.com, le gardien n'a pas réussi à intervenir dans cette action. Après ce but, les Anglais ont mis du temps à s'en remettre et ont peiné à organiser leur jeu sur le terrain.

En première période, Jude Bellingham et Marcus Rashford ont eu des occasions d'égaliser, mais le gardien de la RD Congo, Lionel Mpasi, a fait preuve de brio. De son côté, Yoane Wissa aurait pu aggraver le score, mais sa frappe a heurté le poteau. L'Angleterre est rentrée aux vestiaires menée au score.

Le partenariat entre Harry Kane et Anthony Gordon

En seconde période, Thomas Tuchel a procédé à des changements tactiques. L'entrée d'Anthony Gordon a radicalement changé le rythme du match. C'est suite à une passe de ce dernier que Harry Kane a égalisé d'une tête puissante. Ce but a redonné confiance aux Three Lions, qui ont accentué leur pression.

À quatre minutes de la fin du match, le duo a encore frappé. Après qu'un tir de Jude Bellingham a été repoussé par le gardien, Anthony Gordon a récupéré le ballon pour le servir à Harry Kane. L'attaquant expérimenté a décoché une frappe puissante et directe depuis l'entrée de la surface pour offrir la victoire à son équipe.

Cette victoire permet à l'Angleterre d'affronter le Mexique, pays hôte, en phase à élimination directe. Malgré le résultat positif, la presse anglaise critique la performance défensive et les interventions de Jordan Pickford. Corriger ces erreurs sera la priorité de Thomas Tuchel pour le prochain tour.