Les Émirats arabes unis en tête mondiale des inégalités de richesse

·3·Monde
Les Émirats arabes unis en tête mondiale des inégalités de richesse

Les Émirats arabes unis occupent la première place mondiale en termes de répartition inégale des richesses au sein de la population. C'est ce qu'indique le rapport Global Wealth Report 2026 préparé par la banque suisse UBS. La Russie, affichant un indicateur identique à celui des EAU, se classe deuxième.

Que signifie le coefficient de Gini ?

L'étude a utilisé le coefficient de Gini, qui indique à quel point la richesse détenue par la population d'un pays est répartie de manière égale ou inégale.

Plus l'indicateur est élevé, plus une part importante des actifs est concentrée entre les mains d'un petit groupe de la population.

Il ne s'agit pas ici de salaire ou de revenu quotidien, mais des richesses suivantes :

  • immobilier ;

  • investissements ;

  • épargne bancaire ;

  • actions et autres actifs.

Quels pays présentent les indicateurs les plus élevés ?

À la fin de 2025, les pays ayant le niveau d'inégalité de richesse le plus élevé sont les suivants :

Rang

Pays

Coefficient de Gini

1

Émirats arabes unis

0,82

2

Russie

0,82

3

Afrique du Sud

0,81

4

Brésil

0,81

5

Arabie saoudite

0,78

6

États-Unis

0,77

7

Suède

0,74

8

Inde

0,74

9

Turquie

0,73

10

Mexique

0,72

Pourquoi les EAU sont-ils premiers ?

Les auteurs du rapport expliquent l'indicateur élevé des EAU par le grand nombre de résidents ultra-riches dans le pays.

Parallèlement, la part des travailleurs migrants ayant une épargne relativement faible est également importante. En conséquence, la majeure partie de la richesse reste concentrée entre les mains d'un cercle restreint de personnes.

L'Ouzbékistan n'est pas inclus dans le classement

La banque UBS a analysé un total de 56 marchés dans le cadre de son rapport.

Cependant, les données concernant l'Ouzbékistan n'ont pas été mentionnées dans le classement des inégalités de richesse.

L'inégalité des revenus et celle de la richesse sont différentes

Les experts soulignent qu'il ne faut pas confondre ce classement avec l'inégalité des revenus de la population.

Alors que l'inégalité des revenus compare les salaires et autres rentrées d'argent, l'inégalité de richesse prend en compte les logements, les investissements, l'épargne et autres actifs.

C'est pourquoi ces deux indicateurs sont calculés différemment et ne peuvent se substituer l'un à l'autre.

Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Commentaires 0

Actualités connexes

Six jours de deuil en Iran : une délégation ouzbèke participeraSix jours de deuil en Iran : une délégation ouzbèke participeraAujourd'hui, 22:49À Bali, un singe vole le téléphone d'un touriste et prend des dizaines de selfiesÀ Bali, un singe vole le téléphone d'un touriste et prend des dizaines de selfiesAujourd'hui, 22:47Un enfant disparu lors d'une partie de cache-cache en Chine retrouve sa famille après 35 ansUn enfant disparu lors d'une partie de cache-cache en Chine retrouve sa famille après 35 ansAujourd'hui, 22:36Interdiction de la vente de lingettes humides au Royaume-UniInterdiction de la vente de lingettes humides au Royaume-UniAujourd'hui, 22:33Syrskyi évoque la nouvelle direction probable de la RussieSyrskyi évoque la nouvelle direction probable de la RussieAujourd'hui, 21:12Négociations importantes à Tbilissi : quels secteurs sont prioritaires ?Négociations importantes à Tbilissi : quels secteurs sont prioritaires ?Aujourd'hui, 19:11
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Monde actualités

Un dragon géant apparaît dans le ciel de Londres
Un dragon géant apparaît dans le ciel de Londres
Phénomène rare le 12 août : le jour devient nuit en un instant
Phénomène rare le 12 août : le jour devient nuit en un instant
Un chat supportant l'équipe nationale d'Ouzbékistan fait rire la toile
Un chat supportant l'équipe nationale d'Ouzbékistan fait rire la toile
Une tombe gardant un secret millénaire : momie découverte au Pérou avec les mains sur le visage
Une tombe gardant un secret millénaire : momie découverte au Pérou avec les mains sur le visage
La découverte d'un garçon de 11 ans sur une plage d'Angleterre stupéfie les scientifiques
La découverte d'un garçon de 11 ans sur une plage d'Angleterre stupéfie les scientifiques
Le sol s'effondre en Turquie : apparition de milliers de gouffres géants
Le sol s'effondre en Turquie : apparition de milliers de gouffres géants
Première euthanasie d'un jeune enfant aux Pays-Bas
Première euthanasie d'un jeune enfant aux Pays-Bas
Un projet qui a étonné le monde : la première ferme de production de viande sans animaux a été lancée
Un projet qui a étonné le monde : la première ferme de production de viande sans animaux a été lancée