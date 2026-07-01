Les Émirats arabes unis en tête mondiale des inégalités de richesse

Les Émirats arabes unis occupent la première place mondiale en termes de répartition inégale des richesses au sein de la population. C'est ce qu'indique le rapport Global Wealth Report 2026 préparé par la banque suisse UBS. La Russie, affichant un indicateur identique à celui des EAU, se classe deuxième.

Que signifie le coefficient de Gini ?

L'étude a utilisé le coefficient de Gini, qui indique à quel point la richesse détenue par la population d'un pays est répartie de manière égale ou inégale.

Plus l'indicateur est élevé, plus une part importante des actifs est concentrée entre les mains d'un petit groupe de la population.

Il ne s'agit pas ici de salaire ou de revenu quotidien, mais des richesses suivantes :

immobilier ;

investissements ;

épargne bancaire ;

actions et autres actifs.

Quels pays présentent les indicateurs les plus élevés ?

À la fin de 2025, les pays ayant le niveau d'inégalité de richesse le plus élevé sont les suivants :

Rang Pays Coefficient de Gini 1 Émirats arabes unis 0,82 2 Russie 0,82 3 Afrique du Sud 0,81 4 Brésil 0,81 5 Arabie saoudite 0,78 6 États-Unis 0,77 7 Suède 0,74 8 Inde 0,74 9 Turquie 0,73 10 Mexique 0,72

Pourquoi les EAU sont-ils premiers ?

Les auteurs du rapport expliquent l'indicateur élevé des EAU par le grand nombre de résidents ultra-riches dans le pays.

Parallèlement, la part des travailleurs migrants ayant une épargne relativement faible est également importante. En conséquence, la majeure partie de la richesse reste concentrée entre les mains d'un cercle restreint de personnes.

L'Ouzbékistan n'est pas inclus dans le classement

La banque UBS a analysé un total de 56 marchés dans le cadre de son rapport.

Cependant, les données concernant l'Ouzbékistan n'ont pas été mentionnées dans le classement des inégalités de richesse.

L'inégalité des revenus et celle de la richesse sont différentes

Les experts soulignent qu'il ne faut pas confondre ce classement avec l'inégalité des revenus de la population.

Alors que l'inégalité des revenus compare les salaires et autres rentrées d'argent, l'inégalité de richesse prend en compte les logements, les investissements, l'épargne et autres actifs.

C'est pourquoi ces deux indicateurs sont calculés différemment et ne peuvent se substituer l'un à l'autre.