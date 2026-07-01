Comment l'équipe nationale d'Ouzbékistan a été accueillie à Tachkent

Le 1er juillet, une cérémonie solennelle d'accueil a eu lieu à l'aéroport international de Tachkent pour les joueurs de l'équipe nationale d'Ouzbékistan, de retour au pays après leur participation à la Coupe du Monde 2026.

L'accent a été mis sur la nécessité de soutenir les joueurs et de les encourager pour de futures grandes victoires, plutôt que de les critiquer.

Les joueurs ont été accueillis par des officiels et des supporters

La cérémonie a vu la participation du Premier ministre Abdulla Aripov, du chef du SSS, du président de l'Association de football d'Ouzbékistan Bahodir Qurbonov, du premier vice-président de l'UFA Ravshan Ermatov ainsi que d'autres officiels.

De plus, étaient présents à l'aéroport :

les proches des joueurs ;

des jeunes ;

des figures légendaires du football ;

des supporters ;

des artistes

ont également rendu visite.

Le message du Président a été diffusé

Au cours de l'événement, une vidéo présentant les réflexions du Président Shavkat Mirziyoyev sur la participation de l'équipe nationale et son appel à soutenir les joueurs a été diffusée.

Le chef de l'État a souligné que les joueurs avaient acquis une expérience précieuse lors de la Coupe du Monde.

« Chercher des coupables et exprimer des griefs avec des émotions excessives n'est pas dans les habitudes de notre peuple. De grandes victoires sont encore à venir », a déclaré le Président.

Les participants à la cérémonie ont soutenu ces propos, notant que la première participation de l'Ouzbékistan à un Mondial revêtait une importance historique.

Aripov a parlé des « experts de canapé »

Le Premier ministre Abdulla Aripov a déclaré que les joueurs de l'équipe nationale s'étaient battus avec courage contre des adversaires de renom.

Visant ceux qui avaient vivement critiqué l'équipe sur les réseaux sociaux, il a appelé les joueurs à ignorer les « experts de canapé ».

« Ils veulent simplement récolter des likes grâce à votre célébrité », a déclaré le Premier ministre.

Aripov a souligné que l'équipe nationale avait joué avec bravoure contre des adversaires occupant des places élevées au classement FIFA et possédant des joueurs forts.

« Chaque attaque, chaque défense, chaque tir et chaque moment de lutte a apporté émotion, espoir et fierté à notre peuple », a-t-il ajouté.

Les joueurs ont fait des promesses pour l'avenir

Les joueurs de l'équipe nationale ont également pris la parole. Ils ont affirmé que la Coupe du Monde 2026 avait été une grande école d'expérience et qu'ils déploieraient tous leurs efforts pour obtenir de meilleurs résultats à l'avenir.

Cannavaro n'a pas participé à la cérémonie

L'entraîneur principal de l'équipe nationale, Fabio Cannavaro, n'a pas assisté à la cérémonie d'accueil à Tachkent. Il avait annoncé qu'il retournerait dans son pays, l'Italie, pour se reposer après la fin de la participation de l'équipe au Mondial.

Résultats de l'Ouzbékistan au Mondial

L'équipe nationale d'Ouzbékistan a disputé trois matchs en phase de groupes :

Colombie — 1:3 ;

Portugal — 0:5 ;

RD Congo — 1:3.

Abbosbek Fayzullayev et Eldor Shomurodov ont marqué les premiers buts de notre équipe nationale en Coupe du Monde.

L'Ouzbékistan a terminé dernière de son groupe et s'est classée 46e sur 48 équipes à l'issue du tournoi.

Premier Mondial — le début d'un long chemin

Bien que les résultats n'aient pas été à la hauteur des attentes, la première participation de l'Ouzbékistan à la Coupe du Monde reste une page importante de l'histoire du football national.

Les joueurs comptent désormais tirer les bonnes conclusions de cette expérience afin de ravir les supporters avec de grandes victoires lors des prochaines compétitions.