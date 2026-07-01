Six jours de deuil en Iran : une délégation ouzbèke participera

Six jours de cérémonies de deuil seront organisés en Iran pour faire respectively les adieux au défunt dirigeant suprême Ali Khamenei.

Il a été annoncé qu'une délégation dirigée par Nuriddin Ismoilov, président de la Chambre législative de l'Assemblée suprême d'Ouzbékistan, participera aux événements.

Les cérémonies débuteront le 4 juillet

La première partie des cérémonies de deuil se déroulera le 4 juillet au complexe « Musalla » à Téhéran.

La prière funéraire et une marche de deuil massive dans la capitale iranienne sont prévues pour le 5 juillet.

Des événements seront organisés dans plusieurs villes

Les cérémonies d'adieu ne se limiteront pas à Téhéran. Elles se poursuivront dans d'autres grandes villes d'Iran.

Notamment :

Téhéran ;

Qom ;

Mashhad

des cérémonies de deuil sont prévues dans ces villes.

De plus, des cérémonies distinctes seront organisées dans les villes de Nadjaf et Karbala en Irak, sacrées pour les chiites.

Cérémonie d'inhumation finale à Mashhad

La cérémonie finale liée à l'inhumation du corps d'Ali Khamenei aura lieu le 9 juillet dans la ville de Mashhad.

Ainsi, les cérémonies d'adieu et de deuil dureront six jours.

Pourquoi la cérémonie initiale a-t-elle été reportée ?

Selon le texte, l'ancien dirigeant suprême de l'Iran, Ali Khamenei, est décédé le 28 février lors des premières frappes menées par les États-Unis et Israël sur le territoire iranien.

Initialement, la cérémonie d'adieu devait débuter le 4 mars et durer trois jours.

Cependant, le jour prévu, les autorités iraniennes ont annoncé le report de l'événement. Cette décision a été justifiée par le nombre très élevé de personnes souhaitant rendre un dernier hommage.

Une délégation ouzbèke participera également

Des délégations officielles de divers pays sont attendues aux six jours de cérémonies de deuil.

Une délégation dirigée par Nuriddin Ismoilov, président de la Chambre législative de l'Assemblée suprême, participera aux cérémonies au nom de l'Ouzbékistan.