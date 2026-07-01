Calendrier de la nouvelle saison de La Liga confirmé : quand aura lieu El Clasico ?
La saison 2026/27 de la Liga espagnole débutera officiellement le 14 août. Dès la première journée, des rencontres passionnantes attendent le FC Barcelona, le Real Madrid et l'Atlético Madrid. Les dates approximatives d'El Clasico et du derby de Madrid, tant attendues par les supporters, sont également connues.
Quels adversaires attendent les grands clubs lors de la première journée ?
Lors de la première journée, qui se déroulera du 14 au 16 août, le FC Barcelona affrontera l'Athletic Bilbao.
Le Real Madrid, quant à lui, fera face à la Real Sociedad. L'Atlético Madrid accueillera la Malaga à domicile.
Tous les matchs de la première journée
FC Barcelona — Athletic Bilbao ;
Real Madrid — Real Sociedad ;
Atlético Madrid — Malaga ;
Alavés — Getafe ;
Celta Vigo — Osasuna ;
Deportivo — Elche ;
Espanyol — Levante ;
Racing Santander — Villarreal ;
Séville FC — Rayo Vallecano ;
Valence CF — Betis.
Dates d'El Clasico connues
Les confrontations cruciales entre le FC Barcelona et le Real Madrid sont programmées pour les 10es et 35es journées.
Le premier El Clasico devrait avoir lieu vers le 25 octobre, et le second autour du 9 mai.
Cependant, La Liga ne fixe pas les dates exactes des matchs à l'avance. Par exemple, El Clasico prévu pour le 25 octobre pourrait en réalité se jouer n'importe quel jour entre le 23 et le 25 octobre.
Matchs FC Barcelona — Atlético Madrid
Les rencontres des Catalans contre l'Atlético Madrid tomberont approximativement aux dates suivantes :
premier match — 8 novembre ;
match retour — 7 février.
Ces confrontations pourraient également avoir un impact sérieux sur le destin de la saison.
Quand aura lieu le derby de Madrid ?
Les derbys de Madrid entre le Real Madrid et l'Atlético Madrid sont prévus approximativement pour le 20 septembre et le 4 avril.
Match crucial
Premier match
Second match
FC Barcelona — Real Madrid
Autour du 25 octobre
Autour du 9 mai
FC Barcelona — Atlético Madrid
Autour du 8 novembre
Autour du 7 février
Real Madrid — Atlético Madrid
Autour du 20 septembre
Autour du 4 avril
Ainsi, la nouvelle saison de La Liga devrait débuter dès les premières journées par des luttes intenses et sans concession.
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