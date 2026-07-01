Cloudflare force les entreprises d'IA à payer pour le contenu

Cloudflare, l'un des leaders de la sécurité et de l'infrastructure Internet, a annoncé une nouvelle politique stricte à l'égard de l'industrie de l'intelligence artificielle (AI). Afin de protéger la propriété intellectuelle des propriétaires de sites web, l'entreprise exige une distinction claire entre les moteurs de recherche et les bots AI. Cette mesure devrait transformer radicalement l'écosystème d'échange de données sur le réseau mondial. C'est ce qu'indique Techcrunch.com dans son article.

Selon Cloudflare, à partir du 15 septembre 2026, les paramètres standard de l'entreprise bloqueront automatiquement l'accès aux pages contenant des publicités pour les bots « mixtes » (mixed-use crawlers) combinant recherche et entraînement d'AI. Cela signifie que des géants comme Google devront séparer leurs bots en deux fonctions : l'un pour la recherche traditionnelle et l'autre pour l'entraînement des modèles d'AI.

Droits d'auteur et concurrence loyale

Actuellement, de nombreux éditeurs et propriétaires de sites souhaitent apparaître dans les moteurs de recherche, mais s'opposent à l'utilisation gratuite de leurs données pour entraîner des modèles d'AI. Matthew Prince, fondateur et PDG de Cloudflare, souligne qu'aujourd'hui, plus de la moitié du trafic Internet est générée par des bots et non par des humains. Cela nécessite des mesures rapides pour créer un écosystème numérique durable.

Cloudflare a ouvertement critiqué le plus grand moteur de recherche au monde (faisant référence à Google), affirmant qu'il dispose de deux fois plus de données que les autres entreprises d'AI. La raison est que les propriétaires de sites se sentent obligés de céder leurs données pour l'entraînement de l'AI afin de ne pas disparaître des résultats de recherche. Bien que Google propose une option de refus via son bot Google Extended, Cloudflare estime que cela est insuffisant.

Nouveau modèle économique : Pay Per Use

L'entreprise propose non seulement des restrictions, mais aussi des sources de revenus pour les éditeurs. Le système Pay Per Crawl annoncé précédemment évolue vers un modèle Pay Per Use. Grâce à ce système, les éditeurs pourront être rémunérés chaque fois que leur contenu crée de la valeur via l'AI.

Ces nouvelles règles s'appliquent à tous les nouveaux clients de la plateforme Cloudflare, aux nouveaux sites et à tous les utilisateurs du forfait gratuit. Ces changements pourraient pousser des géants technologiques tels qu'OpenAI, Google et Microsoft à revoir leurs stratégies et à conclure des contrats directs avec les éditeurs pour du contenu de qualité.

Cette nouvelle est également importante pour les créateurs de contenu et les médias ouzbeks. Étant donné l'utilisation étendue des services de Cloudflare par les sites locaux, il est probable que le contrôle sur l'assimilation des données en langue ouzbè par l'AI se renforce, créant ainsi des opportunités de monétisation supplémentaires.