Play-offs CDM 2026 : le doublé de Harry Kane sauve l'Angleterre

Un autre match intense s'est achevé lors des play-offs de la CDM 2026. Malgré un retard au score, l'équipe nationale d'Angleterre a battu la RD Congo 2-1 pour se qualifier pour les quarts de finale.

C'est le capitaine Harry Kane qui a offert la victoire aux Anglais avec deux buts inscrits en seconde période.

La RD Congo a ouvert le score dès la 7e minute

La rencontre, disputée à Atlanta, a très bien débuté pour la RD Congo.

À la 7e minute, Sipenga a trouvé le chemin des filets, donnant l'avantage aux Africains.

L'Angleterre a ensuite lancé une offensive massive, mais n'a pas réussi à égaliser durant la première période.

Kane a lancé la remontada

Les Anglais ont accentué la pression en seconde période. À la 74e minute, Harry Kane a marqué pour égaliser.

Douze minutes plus tard, le capitaine anglais a encore frappé, offrant la victoire à son équipe.

Ainsi, le doublé de Kane a sauvé l'Angleterre d'une élimination précoce du tournoi.

Le prochain adversaire de l'Angleterre : le Mexique

Grâce à cette victoire 2-1, l'Angleterre accède aux quarts de finale de la CDM 2026.

Les Anglais affronteront désormais l'équipe nationale du Mexique, l'un des pays hôtes du tournoi.

Le Mexique s'est qualifié pour le tour suivant après avoir battu l'Équateur au tour précédent.

Détails du match

CDM 2026. 1/16 de finale

Angleterre — RD Congo — 2:1

1er juillet, Atlanta.

Buteurs: Kane, 74, 86 — Sipenga, 7.

Avertissements : Bellingham, 19 — Sadiki, 28.

Compositions

Angleterre : Pickford, Spence, Konsa, Guehi, O'Reilly, Rice (Stones, 90+1), Anderson, Bellingham, Rashford, Madueke, Kane.

RD Congo : Mpasi, Wan-Bissaka, Mbemba, Tuanzebe, Masuaku (Kayambe, 89), Mukau (Kayembe, 76), Mutussami (Mayele, 89), Sadiki, Sipenga (Bongonda, 76), Mbuku (Elia, 64), Vissa.

Le capitaine a tranché

L'Angleterre a connu d'énormes difficultés durant le match, mais le talent de Kane a renversé le destin de la rencontre.

Les fans de football attendent désormais un nouveau choc sans merci entre l'Angleterre et le Mexique.