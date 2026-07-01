Interdiction de la vente de lingettes humides au Royaume-Uni

·67·Monde
Interdiction de la vente de lingettes humides au Royaume-Uni

La plupart des lingettes humides couramment utilisées contiennent des fibres plastiques. Cela les rend résistantes, mais elles ne se décomposent pas rapidement une fois jetées.

Le jet des lingettes dans les toilettes pose un problème majeur. Elles obstruent les égouts, puis finissent dans les cours d'eau, devenant une source de microplastiques. Les émissions de gaz à effet de serre lors de la production aggravent également le problème.

La nouvelle restriction entrera d'abord en vigueur au Pays de Galles le 18 décembre 2026. En mai 2027, l'Angleterre et l'Irlande du Nord, puis l'Écosse en août, interdiront la vente de lingettes plastiques.

L'interdiction couvre les lingettes pour bébés, les produits démaquillants, le papier toilette humide, les lingettes antibactériennes, ainsi que les produits d'hygiène personnelle et de nettoyage domestique.

Les lingettes sans plastique resteront en vente. Des exceptions sont prévues pour les produits à usage médical, qui pourront être distribués en pharmacies et hôpitaux selon des critères définis.

Pays de GallesAngleterreIrlande du NordÉcosse
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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