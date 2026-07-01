Un enfant disparu lors d'une partie de cache-cache en Chine retrouve sa famille après 35 ans

·75·Monde
Un enfant disparu lors d'une partie de cache-cache en Chine retrouve sa famille après 35 ans

En 1991, Lei Szesin, 13 ans, est accidentellement monté dans un train alors qu'il jouait à cache-cache avec ses amis. Il s'est endormi pendant le trajet et, à son réveil, s'est retrouvé dans une ville étrangère à plus de mille kilomètres de chez lui.

Sourd et muet, l'enfant n'a pas pu donner d'informations complètes sur son nom et son adresse. Il est donc resté à Shenzhen. Au fil des ans, il a été aidé par une femme locale et Xun Xinyan, le propriétaire d'un restaurant.

Lei n'a pas perdu l'espoir de retrouver sa famille pendant 35 ans. Le tournant inattendu a eu lieu dans un groupe de recherche sur Internet. Son frère a remarqué que le nom de Lei était écrit avec des hiéroglyphes dans l'ordre inverse, une méthode qu'ils étaient les seuls à utiliser durant leur enfance.

Les deux frères communiquaient en langue des signes et jouaient à des jeux secrets lorsqu'ils étaient enfants. Ce souvenir a été l'élément clé pour reconnaître Lei.

Peu après, un test ADN a confirmé leur parenté. Lei Szesin a ainsi été réuni avec sa famille après 35 ans de séparation.

Lei ZexinChineShenzhenHong Xingxiang
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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