Le club allemand du Bayern Munich a réalisé l'une de ses opérations les plus importantes du mercato estival. Les Munichois ont officiellement annoncé la signature d'un contrat à long terme avec Ismael Saibari, attaquant du club néerlandais PSV et leader de l'équipe nationale du Maroc. Ce transfert est considéré comme une étape cruciale pour renforcer la ligne d'attaque du géant actuel de la Bundesliga. C'est ce que rapporte Goal.com dans son article.

L'attaquant de 25 ans a signé un contrat avec le club munichois courant jusqu'en juin 2031. Selon Goal.com, le Bayern versera environ 50 millions d'euros au PSV pour ce transfert. De plus, ce montant pourrait augmenter de 2 millions d'euros grâce aux bonus stipulés dans le contrat. Ce chiffre place Saibari parmi les transferts les plus coûteux de l'histoire du club.

Un accord attendu et un plan stratégique

Le directeur sportif du Bayern, Max Eberl, a souligné que l'acquisition du talent marocain n'était pas une décision fortuite, mais le résultat d'un plan à long terme. Les dirigeants du club ont contacté le joueur bien à l'avance pour lui expliquer le rôle qu'il occuperait dans les futurs projets de l'équipe. Cela a permis de devancer les autres concurrents dans la course au transfert.

Ismael Saibari est considéré comme l'une des étoiles les plus brillantes ayant évolué dans le championnat néerlandais. Avec le PSV, il a remporté trois fois le championnat national et a totalisé 42 buts et 29 passes décisives. Son expérience en Ligue des Champions et son imprévisibilité en attaque ont particulièrement attiré l'attention des recruteurs munichois.

Héroïsme lors de la Coupe du Monde

Actuellement, lors de la Coupe du Monde se déroulant en Amérique du Nord, Saibari fait preuve de véritables capacités de leadership avec l'équipe nationale du Maroc. Au cours du tournoi, il a marqué contre le Brésil, l'Écosse et Haïti. Notamment, lors du match de quart de finale contre les Pays-Bas, il a converti avec précision le penalty décisif, propulsant son équipe au tour suivant.

Le directeur sportif du Bayern, Christoph Freund, a hautement apprécié l'état mental du joueur et sa soif de victoire. Selon lui, des joueurs polyvalents et audacieux comme Saibari sauront enthousiasmer les supporters de l'Allianz Arena. L'attaquant marocain se distingue non seulement par sa capacité à marquer, mais aussi par sa haute intensité dans le jeu collectif.

Pour rappel, Ismael Saibari a également remporté la Coupe d'Afrique des Nations 2025 avec l'équipe nationale du Maroc. Son arrivée à Munich devrait créer une nouvelle dynamique de compétition et d'offensive dans l'attaque du Bayern, aux côtés de stars comme Harry Kane.