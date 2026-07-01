L'Arsenal demande 150 millions d'euros pour William Saliba

L'Arsenal de Londres et le défenseur de l'équipe nationale de France, William Saliba, continuent d'être au centre de l'attention des plus riches et puissants grands d'Europe. Selon l'insider et journaliste Ekrem Konur, le FC Barcelona de Catalogne a officiellement rejoint la course au transfert pour le talentueux joueur de 24 ans.

Jusqu'à présent, le Real Madrid et le PSG de Paris figuraient parmi les équipes souhaitant recruter Saliba. Désormais, une lutte sérieuse à trois pourrait s'engager dans le football européen pour ce défenseur.

La position ferme d'Arsenal

Cependant, la direction d'Arsenal et l'entraîneur Mikel Arteta sont loin de vouloir laisser partir facilement le pilier central de leur ligne défensive.

La condition de transfert des Londoniens : Selon la source, les « Gunners » n'accepteraient en aucun cas de vendre le joueur français pour un montant inférieur à 150 millions d'euros . Cette somme pourrait faire de Saliba le défenseur le plus cher de l'histoire du football.

Saliba avait rejoint Arsenal en 2019 en provenance du club français de Saint-Étienne pour 30 millions d'euros. Son contrat actuel à long terme court jusqu'au 30 juin 2030 . Ce facteur donne au club londonien un avantage total dans les futures négociations.

Évolution du transfert et statistiques de William Saliba :

Indicateur / Type de données Chiffres enregistrés Prix d'achat en 2019 30 millions d'euros Valeur actuelle fixée par Arsenal 150 millions d'euros Durée du contrat actuel Jusqu'au 30 juin 2030 Matchs lors de la saison 2025/26 50 (toutes compétitions confondues) Statistiques de productivité 1 but et 1 passe décisive

Ces dernières saisons, Saliba est reconnu comme le véritable « cœur » de la défense d'Arsenal. Son sang-froid et sa fiabilité sur le terrain ont fait de l'équipe l'un des clubs encaissant le moins de buts en Premier League. Reste à savoir si des géants comme Barcelona et Real Madrid pourront briser le mur des 150 millions d'Arsenal lors du prochain mercato.