À Bali, un singe vole le téléphone d'un touriste et prend des dizaines de selfies

Un touriste britannique se promenant près d'un temple local à Bali a vécu une situation inattendue. Un macaque a arraché son smartphone avant de s'enfuir vers la forêt.

Le touriste a localisé l'appareil grâce à une application de suivi. Après des recherches menées avec le personnel de sécurité, le smartphone a été retrouvé en environ une heure.

Le téléphone a été rendu à son propriétaire sans dommage. Cependant, sa galerie contenait des dizaines de selfies que le singe avait pris de lui-même.

L'incident et les photos se sont rapidement propagés sur les réseaux sociaux, suscitant des commentaires amusés de la part des utilisateurs.