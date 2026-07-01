Un nouveau géant de l'infrastructure AI : Together AI valorisé à 8,3 milliards de dollars

La startup Together AI, fournisseur d'infrastructure cloud pour les technologies d'intelligence artificielle, a levé 800 millions de dollars lors d'un tour de table de série C. À la suite de cette étape financière, la valeur marchande de l'entreprise a grimpé rapidement à 8,3 milliards de dollars. Cet indicateur montre à quel point la concurrence s'intensifie sur le marché du neocloud et la confiance des investisseurs dans les modèles open source. C'est ce qu'indique Techcrunch.com dans son article.

Le tour de table a été mené par Aramco Ventures, avec la participation de grandes entreprises telles que Vista Equity Partners, General Catalyst, Emergence Capital et le géant technologique NVIDIA. Together AI était évaluée à seulement 3,3 milliards de dollars il y a tout juste 16 mois. Cette multiplication par plus de deux de la valeur de l'entreprise en peu de temps s'explique par la croissance fulgurante de la demande mondiale en puissance de calcul basée sur l'AI.

Selon ixbt.com, l'entreprise a annoncé que son volume de commandes annuelles à la fin du dernier trimestre a dépassé 1,15 milliard de dollars. Actuellement, de nombreuses entreprises délaissent les modèles d'AI fermés et coûteux pour passer à des modèles open source plus abordables et efficaces via des fournisseurs comme Together AI. Cette tendance a conduit à un triplement de l'utilisation des solutions open source dans le secteur par rapport à l'année dernière.

La course à l'infrastructure basée sur les puces NVIDIA et AMD

Les entreprises de neocloud comme Together AI se spécialisent principalement dans la location de clusters GPU NVIDIA et d'autres matériels spécialisés. Actuellement, la demande pour ces services est très élevée, car les services cloud traditionnels ne parviennent pas à satisfaire les besoins de calcul de tous les clients. Par exemple, le mois dernier, la startup TensorWave, s'appuyant sur les puces AMD, a également levé des fonds importants avec une valorisation de 1,55 milliard de dollars.

L'un des fondateurs de Together AI, Vipul Ved Prakash, est un entrepreneur expérimenté qui a vendu la plateforme de recherche de réseaux sociaux Topsy à Apple pour plus de 200 millions de dollars. À ses côtés se trouvent le professeur de l'université de Stanford Percy Liang et le dozent de l'ETH Zürich Ce Zhang. La synergie entre savoir académique et expérience business a permis à l'entreprise d'attirer des milliers de clients payants tels que Cursor, Cognition et Decagon.

De telles plateformes sont également d'une grande importance pour les développeurs ouzbeks et les entreprises IT locales. À l'échelle mondiale, la popularisation des modèles open source permet de ne plus dépendre uniquement des grandes corporations pour créer des systèmes AI complexes. L'infrastructure proposée par Together AI aide les startups à lancer leurs projets de manière relativement abordable et rapide.

En conclusion, ce nouvel investissement de 800 millions de dollars permettra à Together AI d'étendre ses capacités de serveurs et de lever les barrières techniques à la démocratisation de l'intelligence artificielle. La course à l'AI ne se joue plus seulement sur le niveau d'intelligence des modèles, mais aussi sur le matériel et la puissance d'infrastructure nécessaires pour les faire fonctionner.