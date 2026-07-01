Ashton Kutcher quitte Sound Ventures pour fonder un nouveau fonds de capital-risque

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Ashton Kutcher quitte Sound Ventures pour fonder un nouveau fonds de capital-risque

La star d'Hollywood et investisseur chevronné Ashton Kutcher quitte Sound Ventures, la société de capital-risque qu'il a cofondée avec Guy Oseary il y a 11 ans. Selon le Wall Street Journal, Kutcher prévoit de lancer un tout nouveau fonds d'investissement en partenariat avec Morgan Beller. Cette étape témoigne d'un changement de stratégie de l'un des investisseurs les plus influents du monde technologique. C'est ce qu'indique Techcrunch.com dans son article.

Morgan Beller, qui rejoindra Kutcher en tant que cofondatrice du nouveau projet, possède une vaste expérience dans le domaine du capital-risque. Elle a précédemment dirigé le projet de cryptomonnaie Libra chez Meta et a été associée dans des fonds prestigieux tels que NFX et Andreessen Horowitz. Bien que le nom du nouveau fonds n'ait pas encore été révélé, son orientation principale devrait être l'infrastructure de l'AI.

Changements stratégiques et nouvelle approche de l'AI

Le départ d'Ashton Kutcher de Sound Ventures n'est pas lié à des problèmes internes. Au contraire, le fonds a connu un grand succès en investissant très tôt dans des géants de l'AI tels qu'OpenAI, Anthropic et World Labs. Selon les informations, la séparation est due à des divergences de vues sur les étapes d'investissement. Alors que Sound Ventures se concentre principalement sur des entreprises plus matures, Kutcher souhaite désormais soutenir des startups à des stades très précoces.

Le nouveau fonds se concentrera principalement sur l'infrastructure de l'AI, l'énergie et la « deep tech ». Cela signifie non seulement des logiciels, mais aussi des startups basées sur des solutions d'ingénierie complexes et des découvertes scientifiques. Kutcher et Beller visent à renforcer les fondations du secteur en investissant dans les sources d'énergie et la base technique qui alimentent les systèmes d'AI.

Ilya Strebulaev, professeur de finance à l'université de Stanford, souligne que Kutcher figure systématiquement dans le classement des meilleurs investisseurs de « licornes » (entreprises valorisées à plus d'un milliard de dollars). Sa relation de longue date avec Sam Altman, fondateur d'OpenAI, et sa capacité à anticiper les tendances technologiques pourraient contribuer au succès du nouveau fonds.

Malgré son départ, Ashton Kutcher ne rompt pas totalement ses liens avec Sound Ventures. Il restera conseiller au sein du fonds. De leur côté, Guy Oseary et Effie Epstein, associée principale de Sound Ventures, conseilleront également le nouveau projet de Kutcher. Cela montre que les relations entre les parties restent amicales et professionnelles.

Cette nouvelle est également importante pour les entrepreneurs et investisseurs technologiques ouzbeks. Le fait que le capital-risque mondial s'oriente vers des domaines fondamentaux comme l'infrastructure et l'énergie, plutôt que vers les simples produits logiciels, indique la direction future du marché technologique.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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