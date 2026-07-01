Elon Musk sur un nouveau projet : SpaceX développe un gadget basé sur l'IA

SpaceX, dirigée par Elon Musk, a présenté aux investisseurs un prototype de nouvel appareil fonctionnant avec des technologies d'intelligence artificielle (AI). Selon le Wall Street Journal, ce gadget ressemble à un smartphone et pourrait faire partie de la stratégie de l'entreprise pour pénétrer le marché de la téléphonie mobile. Cette nouvelle suscite un grand intérêt dans le monde technologique, car elle est attendue comme une alternative innovante aux appareils traditionnels comme l'iPhone. C'est ce que rapporte Techcrunch.com rapporte .

Selon les informations, le nouvel appareil est plus compact et plus fin que les smartphones iPhone. Son design se situe entre un petit téléphone tactile et des gadgets AI comme le Rabbit R1. Lors d'une réunion avec les investisseurs, les représentants de SpaceX ont souligné que le projet n'en est qu'à ses débuts et que le design final pourrait changer. Cependant, Elon Musk lui-même a déjà rejeté ces rapports sur le réseau X (anciennement Twitter), les qualifiant de « totalement faux ».

Concurrence technologique et intégration de xAI

Selon les experts, des entreprises comme SpaceX et Tesla disposent de toute l'expérience et des ressources nécessaires pour produire en masse des appareils aussi complexes. L'intégration de l'entreprise xAI au sein de SpaceX permettrait notamment de créer un système d'exploitation dédié à ce gadget. Cela garantirait que l'appareil ne dépende pas de plateformes comme Google Android ou Apple iOS.

Le projet prévoit les aspects importants suivants :

L'appareil sera entièrement basé sur une interface d'intelligence artificielle ;

Possibilité de communication mondiale via le réseau Starlink Mobile ;

Intégration avec son propre système d'exploitation et les algorithmes xAI ;

Contrairement aux smartphones traditionnels, l'accent est mis sur une interaction vocale et intelligente avec l'utilisateur.

Cette démarche de SpaceX intensifie également la concurrence avec OpenAI. Il est connu qu'OpenAI, dirigé par Sam Altman, développe actuellement son propre appareil AI en collaboration avec l'ancien designer d'Apple, Jony Ive. Récemment, des rapports ont circulé selon lesquels Paul Meade, vice-président responsable du projet Vision Pro chez Apple, aurait rejoint l'équipe hardware d'OpenAI.

Parallèlement, la situation sur le marché n'est pas toujours couronnée de succès. Par exemple, les appareils basés sur l'intelligence artificielle de startups comme Humane et Rabbit ont été très mal accueillis par les consommateurs. De nombreux utilisateurs ont exprimé qu'ils n'étaient pas prêts à acheter un gadget séparé pour des fonctions que les smartphones ordinaires peuvent déjà accomplir. On ignore encore comment SpaceX résoudra ce problème.

Les analystes évaluent également positivement l'intention de SpaceX de pénétrer le marché de la communication sans fil. L'entreprise, qui fournit déjà des communications par satellite via le système Starlink, pourrait à l'avenir concurrencer de grands opérateurs comme T-Mobile ou AT&T, voire en acquérir un. Si ce gadget AI devient réalité, il pourrait devenir le maillon central unissant toutes les technologies de l'empire Musk.