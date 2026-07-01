La Chine teste des technologies d'hôpital spatial et de laboratoire biologique

La Chine a franchi une nouvelle étape dans l'exploration spatiale en testant avec succès plusieurs technologies innovantes nécessaires aux missions long terme et aux infrastructures orbitales futures. Le vaisseau de transport expérimental Qingzhou a démontré les résultats de sa deuxième phase en orbite, élargissant les capacités de soins médicaux et de recherche biologique dans l'espace. C'est ce qu'indique Ixbt.com dans son article.

L'appareil Qingzhou a été lancé dans l'espace le 30 mars de cette année à l'aide du lanceur Lijian-2 Y1. Développé par l'Académie d'innovation des microsatellites (IAMCAS) de l'Académie chinoise des sciences, ce vaisseau pèse 4,2 tonnes. Environ une tonne est consacrée aux instruments scientifiques et la durée de vie opérationnelle de l'appareil en orbite est prévue pour trois ans.

Hôpital spatial et monitoring médical

L'un des axes les plus importants du projet est le concept d'« hôpital spatial ». Ce système vise à assurer la survie sécurisée de l'homme au-delà de l'orbite terrestre sur de longues périodes. Selon les experts, la construction de bases permanentes sur d'autres planètes serait impossible sans de tels complexes médicaux autonomes.

Selon ixbt.com, les ingénieurs chinois ont créé un dispositif de diagnostic électromyographique équipé d'une puce neuromorphique pour surveiller à distance la santé humaine dans l'espace. Cette technologie permet un suivi continu en temps réel de l'activité électrique des muscles. De plus, un analyseur de cellules sanguines compact a été testé, permettant aux membres de l'équipage d'analyser leur santé indépendamment, sans équipement de laboratoire complexe.

Réfrigérateur orbital et expériences biologiques

Un autre exploit technologique est la création d'un réfrigérateur à compression de vapeur fonctionnant de manière stable en microgravité. En adaptant cette technologie terrestre à l'espace, les scientifiques ont résolu des problèmes complexes tels que la séparation du gaz et du liquide et la stabilité du compresseur. Ce dispositif sert non seulement à conserver les aliments des astronautes, mais aussi des échantillons biologiques sensibles à la température.

La Chine possède déjà une vaste expérience en recherche biologique. Auparavant, des expériences sur des poissons danio rerio, des souris et diverses plantes ont été menées sur la station Tiangong. Les nouveaux tests visent à cultiver des organismes vivants lors de missions de longue durée et à perfectionner les systèmes de support vital.

Chan Lyang, concepteur en chef du projet Qingzhou, a souligné que ce vol sert non seulement aux expériences scientifiques, mais aussi à tester exhaustivement le compartiment hermétique et le système de propulsion du vaisseau. Les résultats obtenus serviront de base à la création de la version opérationnelle complète de l'appareil.

Selon le plan, le premier vol opérationnel du vaisseau de transport Qingzhou aura lieu début 2027. Il permettra de réduire les coûts de transport de fret spatial tout en rendant les activités de la station orbitale chinoise plus flexibles et plus économiques.