Anthropic présente le modèle Claude Sonnet 5 : une IA rapide et abordable

Anthropic, l'une des entreprises leaders dans le domaine de l'intelligence artificielle, a officiellement annoncé son nouveau modèle de langage Claude Sonnet 5. Cette mise à jour est le représentant le plus équilibré de la famille Claude, se rapprochant considérablement des capacités du modèle phare Claude Opus 4.8 pour l'exécution de tâches complexes. La principale caractéristique du nouveau modèle est son prix abordable tout en conservant des performances élevées. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Les développeurs soulignent que Claude Sonnet 5 est principalement optimisé pour les « scénarios d'agent » — c'est-à-dire des systèmes capables d'effectuer des actions séquentielles de manière autonome. Ce modèle ne travaille pas seulement avec du texte, mais possède également la capacité de résoudre indépendamment des tâches complexes en plusieurs étapes en utilisant un navigateur, un terminal et diverses interfaces API. Selon ixbt.com, le nouveau modèle a considérablement progressé par rapport aux générations précédentes en matière de planification et d'utilisation d'outils externes.

Capacités et indicateurs techniques

Claude Sonnet 5 a montré une croissance majeure dans quatre domaines clés : le raisonnement logique, la programmation, l'utilisation d'instruments externes et l'exécution de tâches d'agent. Des tests internes menés par Anthropic montrent que le nouveau modèle atteint dans certains cas des résultats au niveau du Claude Opus 4.8, qui est plusieurs fois plus cher. En particulier, dans des benchmarks complexes comme BrowseComp et OSWorld-Verified, l'efficacité du modèle à fonctionner dans un environnement informatique réel a été hautement évaluée.

Selon les premiers utilisateurs, Claude Sonnet 5 est devenu beaucoup plus stable dans l'exécution de processus longs. Alors que la version précédente, Sonnet 4.6, laissait parfois des tâches complexes inachevées, la nouvelle génération a la capacité de vérifier ses propres résultats et de corriger les erreurs sans instructions de l'utilisateur. Cela facilite considérablement le flux de travail pour les développeurs et les analystes de données.

Sécurité et conditions d'utilisation

La question de la sécurité reste une priorité pour Anthropic. Claude Sonnet 5 est devenu plus résistant au rejet des requêtes malveillantes et aux attaques par « prompt injection » (commandes visant à tromper le modèle). De plus, les hallucinations, c'est-à-dire la présentation d'informations fausses comme étant vraies, ont été réduites dans le modèle. Il convient de noter que le modèle n'a pas été spécifiquement entraîné pour mener des cyberattaques et que ses capacités à cet égard sont limitées.

Actuellement, Claude Sonnet 5 est ouvert à tous les utilisateurs, y compris les abonnés des plans Free et Pro. Il est également disponible via Claude Code et la plateforme API. En ce qui concerne les prix, l'entreprise a fixé les tarifs suivants :

Pour chaque million de jetons d'entrée — 2 $ ;

Pour chaque million de jetons de sortie — 10 $ ;

Ces prix promotionnels sont valables jusqu'au 31 août 2026.

Pour les spécialistes IT et les startups, le lancement de Claude Sonnet 5 représente une grande opportunité. En effet, ce modèle offre une puissance intellectuelle de haut niveau à un prix relativement bas, ce qui peut être le choix optimal pour les projets aux ressources limitées.