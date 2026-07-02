L'entreprise italienne Bending Spoons a réussi son entrée à la bourse Nasdaq, portant sa valeur boursière à plus de 18 milliards de dollars. Dès le premier jour de cotation, les actions de la société ont grimpé de 40 %. Ce résultat a suscité un vif intérêt dans le monde technologique, car l'entreprise s'est spécialisée depuis des années dans l'acquisition et la revitalisation de marques internet populaires mais en crise. C'est ce qu'indique Techcrunch.com dans son article.

Ce holding basé à Milan a rassemblé dans son portefeuille des plateformes majeures telles que Meetup, Eventbrite, Vimeo et WeTransfer. Dans une interview accordée à TechCrunch, Matteo Danieli, l'un des fondateurs, a souligné que Bending Spoons ne se contente pas d'acheter des actifs pour les revendre plus tard, mais vise à les transformer technologiquement pour les conserver à long terme.

La formule du succès : minimiser le hasard

Selon Danieli, le succès de l'entreprise repose sur la philosophie de « minimiser le facteur chance ». Après l'échec de leur premier startup, Evertale, les fondateurs ont compris que la chance joue un rôle majeur dans l'entrepreneuriat. Par la suite, ils ont développé une stratégie basée sur l'excellence opérationnelle pour ne pas dépendre du hasard dans la croissance et le développement de l'entreprise.

Dans ses documents d'investissement (formulaire F-1), l'entreprise a noté que si la chance est importante pour trouver l'adéquation produit-marché, elle peut être écartée dans les processus de gestion et techniques. Pour ce faire, Bending Spoons utilise un système d'analyse de données et d'expérimentations complexes. Cela permet de prendre des décisions précises pour la fixation des prix des produits et l'implémentation de nouvelles fonctionnalités.

Intelligence artificielle et relation utilisateur

Bending Spoons se considère comme une entreprise qui s'est intéressée à l'AI bien avant qu'elle ne devienne une tendance. Au cours des dix-huit derniers mois, l'utilisation des capacités de l'AI a considérablement accéléré la vitesse de développement de nouvelles fonctionnalités. Cela semble plus attractif pour les investisseurs que les business SaaS (Software as a Service) vieillissants.

Il convient de noter que la stratégie de l'entreprise n'a pas toujours été accueillie favorablement. En particulier, la réduction des effectifs dans les entreprises acquises et l'augmentation des prix d'abonnement ont provoqué des protestations parmi les utilisateurs. Cependant, selon Danieli, le taux de rétention des clients reste stable, ce qui prouve la validité de la voie choisie.

Aujourd'hui, Bending Spoons est devenue l'un des plus grands opérateurs technologiques non seulement en Europe, mais à l'échelle mondiale. Le succès de leur IPO prouve qu'il est possible de revitaliser des services internet traditionnels grâce aux technologies AI modernes. Pour les entrepreneurs et investisseurs ouzbeks, cette expérience peut servir de modèle montrant l'importance de s'appuyer sur des données strictes plutôt que sur des émotions lors du développement d'un produit.