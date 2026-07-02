WhatsApp introduit les noms d'utilisateur : risque accru de fraude ?

WhatsApp, l'une des messageries les plus populaires au monde, a commencé à permettre aux utilisateurs de réserver des noms d'utilisateur (username) au lieu de leur numéro de téléphone. Cette nouveauté devrait être accessible à tous d'ici la fin de l'année. Cependant, avant même le déploiement complet de cette fonction, elle suscite de graves inquiétudes parmi les experts en sécurité et les régulateurs étatiques. C'est ce que rapporte Techcrunch.com dans un article.

Le problème est que, si l'utilisation de noms d'utilisateur renforce la confidentialité, elle pourrait augmenter les cas d'usurpation d'identité (impersonation) et de fraude. Selon TechCrunch, les tests initiaux ont révélé que des noms d'utilisateur très similaires à ceux de politiciens célèbres, de stars et de grandes organisations sont toujours disponibles à la réservation.

Comptes frauduleux et problèmes de sécurité

En Inde, l'un des plus grands marchés de la messagerie, cette question est examinée au niveau national. Le ministère de l'Électronique et des Technologies de l'Information (MeitY) a envoyé un avertissement officiel à la direction de WhatsApp. Selon le régulateur, les noms d'utilisateur pourraient amplifier la cyberfraude, le phishing et les schémas de « capture numérique » frauduleux, car les criminels pourraient envoyer des messages au nom de personnalités influentes sans révéler leur numéro de téléphone.

La corporation Meta affirme disposer de son propre système de protection. Selon les représentants de l'entreprise, des noms spécifiques pour les personnalités publiques, les agences gouvernementales et certaines marques ont été réservés à l'avance. Cependant, Meta n'a pas révélé les critères de protection de ces noms. Par exemple, Changpeng Zhao, fondateur de Binance, a déclaré ne pas avoir pu réserver son nom habituel « cz_binance » sur WhatsApp.

Débat entre régulateurs et défenseurs des droits

Le gouvernement indien demande à WhatsApp de ne pas déployer pleinement cette fonction avant la fin des consultations. Le ministère souligne que l'augmentation des attaques utilisant l'identité de banques et d'autorités policières représente un risque social. Ce sujet est également pertinent pour les utilisateurs ouzbeks, car les fraudes via messagerie sont fréquentes dans notre région.

D'un autre côté, des organisations de droits numériques comme l'Internet Freedom Foundation (IFF) critiquent l'intervention du gouvernement. Selon elles, la lutte contre la fraude doit se faire par l'application du droit pénal et non par des restrictions technologiques. Sinon, les organes d'État pourraient exercer une pression injustifiée sur le design et les fonctionnalités des produits d'entreprises privées.

WhatsApp devrait prendre une décision finale sur ces questions controversées dans les prochains mois. Pour l'instant, il est conseillé aux utilisateurs de réserver les noms souhaités dès que possible pour protéger leur marque personnelle. L'introduction des noms d'utilisateur réduit davantage la différence d'identification entre WhatsApp et ses concurrents comme Telegram.