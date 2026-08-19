« La prédiction de KO » s’est retournée contre lui : McGregor adresse un message inattendu à Garry

À l’approche de l’UFC 330, après avoir fait sensation dans le monde entier, Islam Makhachevles plans de Conor McGregor, qui promettait une défaite douloureuse à Islam Makhachev, ont échoué dans l’octogone. Mais après le coup dur subi par son compatriote, l’ancien champion dans deux catégories de poids a surpris tout le monde — pourquoi n’a-t-il pas pu rester silencieux cette fois ?

La « malédiction de la prédiction » : que s’est-il passé dans l’octogone ?

Avant le combat, Conor McGregor avait publiquement soutenu son jeune compatriote Ian Machado Garry et livré une déclaration sensationnelle. Selon lui, Garry devait battre Makhachev avant la limite grâce à un coup de pied précis à la tête, un high-kick.

Mais l’affrontement à Philadelphie a pris une tournure inattendue :

Scénario attendu : Les coups de pied rapides de Garry et sa victoire par KO contre Makhachev.

Ce qui s’est réellement passé : Au deuxième round, c’est précisément Islam Makhachev qui a envoyé l’Irlandais au tapis avec un puissant high-kick, décidant de l’issue du combat en sa faveur.

Faits du combat et statistiques clés

Indicateur Islam Makhachev Ian Machado Garry Statut du combat Défense du titre de champion Challenger Coup décisif High-kick dévastateur au 2e round A manqué le coup prédit Résultat du combat Victoire avant la limite Défaite

« Une volonté intacte » : la vidéo de Garry et la réponse de Conor

Après ce coup dur et cette défaite, Garry a adressé une vidéo spéciale à ses fans, affirmant qu’il n’abandonnerait pas. Rappelant le parcours de son coéquipier Charles Oliveira, il a souligné que les grandes défaites ne font que rendre une personne plus forte.

« Cette défaite ne signifie rien. Je reviendrai absolument et je soulèverai la ceinture de l’UFC au-dessus de ma tête ! » — Ian Machado Garry

Sous cette déclaration pleine d’émotion, Conor McGregor a laissé un commentaire bref, mais très percutant :

« Un mental de champion ! » — Conor McGregor

McGregor a ainsi montré que, même lorsque les plans échouent dans l’octogone, il ne laissera pas son protégé seul et croit en son mental de champion.

Pensez-vous que Garry pourra réellement devenir champion à l’avenir, ou son duel contre Makhachev a-t-il révélé son véritable niveau ?

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