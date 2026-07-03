Sandro Tonali rejoint Tottenham pour 100 millions de livres

Le milieu de terrain de l'équipe nationale italienne Sandro Tonali est sur le point de poursuivre sa carrière au club londonien de Tottenham. Le joueur, qui s'est illustré sous les couleurs de Newcastle United, a décliné les offres de grands clubs comme Manchester City pour choisir les "Spurs", faisant de ce transfert l'un des événements les plus retentissants du marché. C'est ce que rapporte Goal.com dans son article.

Dans une interview accordée à Sky Sports, Sandro Tonali a admis que l'entraîneur de Tottenham, Roberto De Zerbi, a été le facteur déterminant dans sa décision. Selon lui, la discussion avec le technicien italien a levé tous les doutes concernant son avenir. Le montant total de ce transfert devrait s'élever à 100 millions de livres sterling.

L'effet Roberto De Zerbi et les raisons familiales

Expliquant son choix, Tonali a souligné qu'il connaissait Roberto De Zerbi depuis longtemps et que sa vision du football correspondait parfaitement à la sienne. "Roberto De Zerbi a été un facteur majeur. Je suis son travail depuis longtemps et sa vision du jeu me parle énormément. En discutant avec lui, j'ai compris que c'était ici que je voulais être", a déclaré le joueur.

Le milieu de terrain n'a pas caché que les conditions familiales ont également joué un rôle important dans son choix de Londres. Après trois ans à Newcastle, ils ont décidé de changer de mode de vie familial suite à la naissance de leur enfant. De Zerbi a su convaincre Tonali de rejoindre le projet, non seulement en tant que compatriote et ami, mais aussi en tant qu'entraîneur professionnel.

Un montant de transfert record

Selon ESPN, Tottenham a accepté de payer 92,5 millions de livres garantis et 7,5 millions de livres de bonus pour le joueur. C'est une opération très rentable pour Newcastle United, le club ayant acheté Tonali au Milan en 2023 pour 55 millions de livres. Désormais, les "Magpies" réalisent un bénéfice net de près de 45 millions de livres sur le joueur de 26 ans.

Sandro Tonali devrait percevoir un salaire de plus de 275 000 livres sterling par semaine dans son nouveau club. Le joueur s'envolera prochainement pour Londres pour passer la visite médicale et finaliser les derniers détails du contrat. Il a indiqué qu'il quittait son ancienne équipe en bons termes et que toutes les parties étaient satisfaites de l'accord.

Ce transfert pourrait être l'achat le plus cher de l'histoire de Tottenham. Le club londonien, qui ambitionne de franchir un nouveau palier sous la direction de Roberto De Zerbi, voit en Tonali la figure centrale pour renforcer son milieu de terrain. Dans le cadre de la Premier League, de tels transferts majeurs renforceront sans aucun doute la compétitivité du championnat.