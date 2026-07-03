NASA et Blue Origin : Les missions lunaires se poursuivent malgré l'accident de la fusée New Glenn

La NASA a décidé de maintenir les plans de vol vers la Lune de Blue Origin, l'entreprise de Jeff Bezos, jusqu'en 2027. Le grave accident de la fusée New Glenn survenu fin mai, ainsi que la destruction des infrastructures du pas de tir, avaient suscité des doutes sur l'avenir de ce programme. Cependant, l'agence n'a pas l'intention de mettre fin à ce partenariat stratégique pour le moment. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Selon Jared Isaacman, représentant de la direction de la NASA, Blue Origin travaille activement à la restauration du complexe de lancement. À la suite de l'explosion survenue lors des tests des moteurs, l'unique pas de tir opérationnel, y compris la tour de protection contre la foudre et le système de transport et d'installation verticale de la fusée, a été totalement détruit.

Changements d'infrastructure et nouvelle approche

Selon les informations d'ixbt.com, dans le cadre du processus de réparation des conséquences de l'accident, Blue Origin revoit son approche technique. L'entreprise prévoit d'abandonner l'ancien système complexe de transport et d'installation pour passer à une méthode d'assemblage de la fusée directement sur le pas de tir à l'aide de grues. Cela permettra de gagner du temps et de réduire les risques futurs.

La fusée New Glenn occupe une place centrale dans les programmes lunaires de Blue Origin. Elle doit notamment transporter les missions de fret Mk.1 et les futurs modules habités Mk.2 dans le cadre du programme Artemis III. Selon les plans initiaux, la première mission de fret, baptisée Endurance, devait avoir lieu cette année, mais des problèmes techniques ont forcé le report de cette échéance.

Options alternatives et programme Artemis

Bien que la NASA maintienne la collaboration avec Blue Origin comme « plan A », l'agence spatiale a également pris des mesures de précaution. Pour éviter tout retard dans le programme lunaire, les lanceurs alternatifs suivants sont à l'étude :

La fusée Falcon Heavy de l'entreprise SpaceX d'Elon Musk ;

La fusée Vulcan développée par United Launch Alliance (ULA).

L'enquête sur les causes de l'accident n'est pas encore terminée. Les premières analyses indiquent que le problème est survenu dans la partie arrière du premier étage de la fusée. L'entreprise dispose de suffisamment de données télémétriques et vidéo, ce qui permettra d'identifier rapidement la cause exacte de la panne.

En conclusion, la NASA considère que la situation actuelle est sous contrôle. L'agence ne s'attend pas à des retards critiques d'ici 2027. Cependant, si le processus de mise en service de la fusée New Glenn devait encore traîner, cela pourrait avoir un impact direct sur le calendrier de la mission Artemis III et des expéditions ultérieures pour le retour de l'humanité sur la Lune.