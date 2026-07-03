Sur le marché financier actuel, le terme intelligence artificielle (AI) est devenu si populaire que même des secteurs sans aucun lien avec la technologie tentent d'utiliser ce mot magique pour attirer l'attention des investisseurs. L'exemple le plus frappant est celui de la célèbre chaîne de sandwichs américaine Jersey Mike’s, à l'approche de son entrée en bourse (IPO). Bien que l'activité principale de l'entreprise soit la restauration, elle met l'accent sur les tendances technologiques dans ses documents officiels. C'est ce que rapporte Techcrunch.com rapporte .

Les experts ayant analysé les documents d'IPO (formulaire S-1) déposés par Jersey Mike’s ont fait une découverte curieuse. Il s'avère que cette chaîne, spécialisée dans la vente de simples sandwichs, a utilisé les termes "intelligence artificielle" et "AI" pas moins de 22 fois dans son rapport. Ce chiffre est élevé, même pour de nombreuses startups purement technologiques. La soif insatiable des investisseurs pour l'IA pousse même les entreprises de restauration à revoir leur stratégie.

Risque technologique ou astuce marketing ?

Curieusement, Jersey Mike’s n'a pas précisé comment elle comptait utiliser cette technologie. L'entreprise s'est contentée d'une phrase générale : "nous commençons à utiliser les technologies d'AI dans notre entreprise". Plus surprenant encore, l'intelligence artificielle est également mentionnée dans la liste des facteurs de risque pour les investisseurs. Ces avertissements "standards" sont généralement une méthode utilisée par les entreprises pour se protéger juridiquement.

Bien entendu, en tant que grande chaîne fonctionnant sous franchise, Jersey Mike’s s'appuie sur des logiciels (mentionnés 52 fois) et des bases de données (mentionnées 112 fois). Cependant, le rôle réel de l'IA dans la préparation des sandwichs laisse les experts du secteur perplexes. Cette situation est davantage perçue comme une tentative de paraître moderne et innovant aux yeux des investisseurs.

Expérience d'autres entreprises et risques réels

L'intégration de l'IA dans l'industrie alimentaire ne se termine pas toujours par un succès. Par exemple, la chaîne Starbucks avait lancé un outil d'IA pour calculer les stocks de produits. Cependant, le projet a été arrêté car le système commettait des erreurs et se trompait dans les calculs. Jersey Mike’s souhaite éviter des risques similaires, mais dans ses documents, les risques liés à l'IA sont mentionnés plus souvent que les conditions météorologiques.

Les analystes soulignent que le facteur météorologique n'est mentionné que 5 fois dans les documents de Jersey Mike’s, et que des risques réels comme la foudre ne sont pas du tout évoqués. Pourtant, en 2021, un restaurant au Texas avait subi de graves dommages après avoir été frappé par la foudre. Cela montre que les entreprises se concentrent davantage sur les tendances populaires que sur les risques réels.

En conclusion, l'exemple de Jersey Mike’s montre à quel point le battage médiatique (hype) autour de l'intelligence artificielle a atteint un sommet aujourd'hui. Que la technologie apporte réellement des bénéfices ou non n'est pas important pour le moment : l'essentiel est qu'elle attire l'attention des investisseurs. Alors que l'intérêt pour les solutions technologiques augmente également sur le marché, ces tendances internationales peuvent servir de leçon aux entrepreneurs locaux.