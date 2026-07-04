L'UFA dévoile tous les chiffres concernant les billets de la Coupe du Monde 2026

L'Association du football d'Ouzbékistan a publié un communiqué détaillé sur les modalités de vente des billets pour les matchs de la Coupe du Monde 2026 et le nombre de places allouées aux supporters de l'équipe nationale.

Il a été annoncé qu'un total de 14 073 billets ont été alloués pour les matchs de phase de groupes de l'équipe d'Ouzbékistan. Parmi eux, 8 064 ont été achetés directement par des supporters ouzbeks via la plateforme de la FIFA.

Les billets ont été vendus en plusieurs étapes

Selon le communiqué de l'UFA, la FIFA a organisé la vente des billets pour la Coupe du Monde 2026 en plusieurs phases via des plateformes officielles en ligne.

La première phase de vente, après le tirage au sort, s'est déroulée du 12 décembre 2025 au 13 janvier 2026.

Durant cette période, les fans de football ont pu déposer une demande pour acheter des billets pour les matchs de leur choix.

Les gagnants ont été déterminés par tirage au sort

Parmi les candidats, les détenteurs de billets ont été désignés en février 2026 via le système de sélection aléatoire de la FIFA — Random Selection Draw.

Le paiement des billets a été automatiquement débité des cartes bancaires des supporters sélectionnés.

De plus, entre mars et juin 2026, la possibilité d'acheter des billets supplémentaires a été offerte via la plateforme officielle de la FIFA et le système On Location Hospitality pour les clients VIP.

L'opportunité ouverte à tous les citoyens

L'UFA a souligné qu'à toutes les étapes de la vente, tout citoyen, quelle que soit sa nationalité, pouvait postuler ou acheter des billets pour l'équipe de son choix via les plateformes officielles.

Ainsi, la vente des billets n'était pas limitée aux seuls citoyens des pays participants.

Au moins 8 % des places pour les supporters de chaque équipe

Selon le règlement de la FIFA, les supporters organisés d'une équipe participante ont le droit d'acheter au moins 8 % des places mises en vente globale au stade.

Cette règle ne dépend pas de la nationalité du supporter.

Ainsi :

8 % de la capacité du stade pour les supporters d'une équipe ;

8 % supplémentaires pour les supporters de la seconde équipe ;

soit un total de 16 % pour les supporters des deux équipes s'affrontant ;

les 84 % restants ont été mis en vente générale

pour tous les autres passionnés de football.

Quel était le prix des billets ?

Les prix des billets pour les matchs de phase de groupes de l'équipe nationale d'Ouzbékistan ont été fixés par la FIFA.

Les tarifs :

à partir de 140 USD ;

jusqu'à 700 USD ;

et 60 USD pour un nombre limité de places

spécifiques.

14 073 billets alloués aux supporters ouzbeks

Pour le soutien organisé lors des matchs de phase de groupes, un total de 14 073 billets a été alloué, principalement dans les secteurs derrière les buts.

Sur ce quota :

8 064 billets ont été achetés directement auprès de la FIFA par des supporters ouzbeks ;

6 009 billets ont été réservés pour des précommandes de diverses organisations et groupes.

À qui ont été attribués les 6 009 billets ?

Les billets réservés aux précommandes ont été remis aux organisations et groupes suivants :

Association du football d'Ouzbékistan ;

Ministère des Sports ;

Comité National Olympique ;

Association de futsal d'Ouzbékistan ;

Ligue professionnelle de football d'Ouzbékistan ;

Syndicat des footballeurs d'Ouzbékistan ;

associations régionales de football ;

clubs de football professionnels ;

footballeurs et membres de leur famille ;

groupes de supporters organisés ;

organisations sportives ;

administrations publiques ;

sponsors ;

l'organisation Mahalla USA au nom des compatriotes aux États-Unis.

Selon l'UFA, ces billets ont été fournis au prix fixé par la FIFA, sans aucun frais de service supplémentaire.

Le transfert des billets est possible

Conformément aux règles de la FIFA, les détenteurs de billets peuvent envoyer électroniquement leur billet à une autre personne via l'application mobile officielle.

De plus, la revente des billets est autorisée via la plateforme officielle Resale Platform de la FIFA.

L'UFA ne peut pas interdire la revente

L'Association du football d'Ouzbékistan a rappelé que le règlement de la FIFA prévoit le droit de transférer et de revendre les billets.

Par conséquent, l'UFA a précisé qu'elle n'a pas l'autorité d'interdire ou de limiter la revente des billets achetés.

Le communiqué a souligné que la vente des billets pour la Coupe du Monde 2026 a été effectuée sur la base des règles et plateformes officielles de la FIFA.