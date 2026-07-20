Erling Haaland va-t-il quitter Manchester City ? Un ancien défenseur fait une prédiction inattendue

Les débats sur l'avenir d'Erling Haaland, la star la plus brillante de la Premier League ces dernières années, s'intensifient. Bien qu'il ait signé un contrat avec Manchester City jusqu'en 2034, beaucoup doutent que le buteur norvégien reste dix ans à l'Etihad Stadium. L'ancien défenseur de l'équipe, Joleon Lescott, a partagé son point de vue sur la question. C'est ce que rapporte Goal.com .

Dans une interview accordée à Goal.com, Lescott a souligné qu'il ne croit pas qu'Erling Haaland restera à Manchester jusqu'à la fin de son contrat actuel. Bien que l'attaquant soit heureux dans l'équipe pour le moment, la volatilité du monde du football et l'intérêt de grands clubs comme le Real Madrid pourraient changer la donne à tout moment. Parallèlement, il a averti que le prix de transfert pour tout acheteur potentiel serait astronomique.

Le Real Madrid et le projet Galactique

Dans la presse espagnole, les rumeurs circulent souvent selon lesquelles le président du Real Madrid, Florentino Pérez, voit en Erling Haaland son prochain grand projet. Bien que le père du joueur, Alf-Inge Haaland, confirme que son fils a un contrat avec Manchester City, il n'a pas caché que jouer pour le club madrilène est le rêve de tout footballeur. Cela alimente davantage les rumeurs de transfert.

Approchant les 26 ans, Erling Haaland traverse la période la plus faste de sa carrière. Il a réussi à marquer 162 buts en 198 matchs avec Manchester City. Cette statistique fait de lui l'attaquant le plus dangereux au monde. Sa réputation a été renforcée par sa contribution à la qualification de l'équipe nationale de Norvège pour la Coupe du Monde 2026, une première depuis 1998.

Nouvel entraîneur et projets d'avenir

Manchester City traverse actuellement une période de transition. Après le départ de Pep Guardiola, Enzo Maresca a repris l'équipe. Dans ce contexte, la direction du club s'efforce de conserver des leaders comme Erling Haaland. Selon Lescott, l'attaquant ne quittera pas l'équipe dans les prochaines années, mais il est peu probable qu'il aille jusqu'au bout de ses 8 années de contrat.

Ayant remporté la Premier League, la Ligue des champions et la FA Cup avec Manchester City, il ne reste presque plus de sommets à conquérir en Angleterre pour Erling Haaland. Cela pourrait l'inciter à chercher de nouveaux défis. Si le transfert se réalise, il devrait s'agir de l'un des contrats les plus chers de l'histoire du football. Pour l'instant, les fans continuent de profiter de ses buts et de ses records en Premier League.